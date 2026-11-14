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Buscaban a un joven y lo hallaron muerto junto a su moto

El trágico episodio ocurrió en un camino rural entrerriano. La víctima fue encontrada por su hermano. 
Policiales/Judiciales14 de noviembre de 2026

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Un joven de 30 años murió en un camino rural de Estación Yeruá, departamento Concordia. Fue encontrado tendido boca abajo sobre una calle de ripio, junto a su motocicleta Honda roja, frente a la casa quinta “La Armonía”.

La Policía tomó conocimiento del hecho alrededor de las 22.30. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al joven sin vida y junto a él estaba su hermano, Gastón, de 33 años, consignó Ahora.

El hombre contó que momentos antes habían estado tomando cervezas en un bar ubicado a la vera de la Autovía Gervasio Artigas, conocido como “El Gringo”. Luego, ambos emprendieron el regreso hacia su domicilio, en el establecimiento “Don Tino”, pero en vehículos separados.

Al advertir que Facundo no llegaba, su hermano regresó para buscarlo y lo encontró caído sobre el camino de ripio, junto a la moto.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Colonia Yeruá, personal de la División Policía Científica, el médico policial y Bomberos Zapadores. También tomó intervención la fiscal Julia Rivoria, quien fue informada de lo ocurrido. Las circunstancias en las que se produjo el siniestro son materia de investigación.

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