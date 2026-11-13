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Un policía salvó la vida de una beba que se había atragantado con un caramelo gomita

Su mamá pidió ayuda a dos agentes que recorrían una plaza en bicicleta. La niña volvió a respirar y fue revisada por una ambulancia.
Policiales/Judiciales13 de noviembre de 2026

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Un policía auxilió a una beba de nueve meses que se había atragantado con un caramelo de gomita este jueves por la noche en la Plaza Constitución de Gualeguay. El agente realizó maniobras para desobstruir la vía aérea y logró que la niña expulsara el objeto y volviera a respirar con normalidad.

Según se informó a Ahora, el episodio ocurrió alrededor de las 21:20, en la zona de Remedios de Escalada de San Martín y Gregorio Morán. La madre alertó a los agentes Dylan Parravicini y Augusto Albornoz, de la Sección Cuerpo y Guardia, que recorrían el lugar en bicicleta.

Parravicini tomó a la beba e intervino de inmediato. La niña expulsó rápidamente la golosina que obstruía su garganta y recuperó la respiración.

Una ambulancia del Hospital San Antonio llegó a la plaza y el personal de salud la examinó. La encontraron estable. De acuerdo con el parte, su madre decidió no trasladarla al hospital y firmó el acta correspondiente ante los profesionales.

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