Se fugan cuatreros tras balacera con brigadistas

En la madrugada de este jueves, personal de Comisaría 2da. Islas, de la Dirección Prevención Delitos Rurales, divisó una embarcación con 5 hombres, en la zona del Arroyo Careaga.

Los Brigadistas, a los efectos de identificarlos, le dan la voz de alto. Al iluminar la embarcación observan que llevaban un vacuno faenado, y en ese momento, los sujetos intentan embestir la embarcación policial y se dan a la fuga.

Se inicia una persecución, confirmaron a Estación Plus Crespo. "Los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego", apuntaron. No se produjeron lesiones ni daños, "siendo repelidos con disparos de las armas reglamentarias de manera disuasiva", se hizo saber.

Uno de los sospechosos se tira de la embarcación.

Continúa la persecución y al llegar a la zona de Arroyo El Caica y Los Marinos, nuevamente arremeten con disparos de arma de fuego, defendiéndose los uniformados.

"Al llegar a la isla Castellanos sobre Arroyo Los Marinos, la embarcación que huía encalla y sus ocupantes se pierden en la vegetación, gritando desde la costa que no tiraran qué había un herido", relató la policía rural y añadieron: "En ese momento, al iluminar la costa con un reflector, encandilan a un sujeto que los estaba apuntando con un arma de fuego. Se mantienen los Brigadistas a distancia prudente y esperan la llegada de más personal de Comisarias 1° y 3°, con quienes al arribar secuestran la embarcación con el animal faenado y recorren la zona, sin localizar a los autores, debido a la densa vegetación y las partes anegadas".

Posteriormente se localizó al propietario del animal, quien formalizó la denuncia y al darle intervención al médico veterinario, se constató que la muerte del animal fue por medio de un disparo de arma de fuego.

La Fiscalía de Victoria dispuso la entrega del animal al damnificado. Asimismo, no se descartan nuevas diligencias.