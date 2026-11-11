La Federación Médica levantó la suspensión de atención en internación de afiliados de OSER

La Comisión Directiva de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) resolvió en las últimas horas levantar transitoriamente la suspensión de la atención en internación de afiliados de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

En ese sentido, la Entidad aclaró la decisión corre desde hoy hasta el 20 de noviembre, cuando será revisada. “Se adopta esta resolución como muestra de buena voluntad ante el parcial reconocimiento de nuestros reclamos y los compromisos verbales de analizar los pendientes a la brevedad”, expresó en el comunicado.

Cabe recordar que la controversia había comenzado cuando Femer dispuso suspender la atención médica en internación a afiliados de OSER, en rechazo a una serie de descuentos que consideraba injustificados.

APF