El Municipio de Paraná comenzó a evacuar familias afectadas por la crecida del río

La Municipalidad de Paraná puso en funcionamiento un “punto de encuentro y asistencia” en el sector del camping de Bajada Grande, frente a los miradores, para brindar atención inmediata a las familias afectadas por la crecida del río Paraná.

El espacio funciona como centro de apoyo y coordinación de los distintos equipos que intervienen en el operativo, con presencia de Protección Civil, auxiliares, Policía, Bomberos y efectores de Salud. También cuenta con una ambulancia para responder ante eventuales necesidades sanitarias.

La medida se implementa en un contexto en el que el río alcanzó los 4,95 metros -superó el nivel de alerta y se aproxima al de evacuación-. En este escenario comenzaron a registrarse nuevas afectaciones en viviendas ubicadas en sectores más cercanos al cauce, por lo que se intensificaron las tareas de relevamiento, prevención y acompañamiento a los vecinos.

Xavier Bilbao, coordinador del Comité Técnico de Emergencia (CTE), explicó que el punto de encuentro busca acercar la asistencia a las familias que atraviesan esta situación. Además de la atención inmediata, permitirá ofrecer alojamiento transitorio a quienes lo necesiten hasta que puedan organizarse con familiares o amigos.

Trabajos y asistencia en los sectores afectados

En paralelo, durante los últimos días se realizaron relevamientos territoriales junto a Defensa Civil y promotores de salud, con el objetivo de conocer tanto el estado de los accesos y las viviendas como las necesidades sanitarias de las familias.

También se desplegaron maquinarias y camiones para mejorar los caminos mediante el aporte de material, ya que el avance del agua comienza a interrumpir algunos accesos. Estos trabajos permiten sostener el ingreso de los equipos de asistencia y colaborar con los vecinos en el traslado de muebles, heladeras, freezers y otros elementos de sus viviendas.

Uno de los sectores que presenta actualmente mayor afectación es el denominado camino costero, hacia el oeste y sur de la zona de la arenera. Allí se identifica un frente de aproximadamente 500 metros, donde se encuentran unas 20 viviendas y dos caminos de acceso, consignó Ahora.

En otros sectores ribereños, como La Laguna, Puerto Viejo, Puerto Sánchez y Arenales, la situación se mantiene más controlada, aunque ya se registran avances del agua en los fondos de algunas viviendas, particularmente en Arenales y en el límite de la zona de La Placita, en Puerto Sánchez.