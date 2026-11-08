El Coro Sueño del Alma continúa llevando la música y las tradiciones a escuelas e instituciones de Crespo

El Coro Sueño del Alma, integrado por adultos mayores y dirigido por Andrea Gauss, continúa desarrollando una intensa agenda de actividades culturales y comunitarias en Crespo. Con alrededor de 14 o 15 presentaciones anuales y un grupo estable de aproximadamente 30 integrantes, la agrupación sigue llevando la música a distintos espacios de la ciudad y la región.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Gauss comentó que el pasado miércoles 4 de noviembre realizaron una presentación en la Escuela N° 203 Guaraní, donde compartieron una jornada especial con los niños del turno tarde y quienes concurren a los talleres en contraturno.

La propuesta surgió desde el propio coro y contó con el acompañamiento de un grupo folclórico. Juntos ofrecieron canciones y danzas tradicionales, en el marco de las actividades previas al Día de la Tradición, que se conmemora el 10 de noviembre.

La agenda continuará el martes 10 de noviembre en la Escuela N° 105, donde realizarán una actividad similar durante el turno mañana, destinada a los alumnos del ciclo superior. Además, se encuentra en consideración una posible presentación en la Escuela N° 54.

Un año con numerosas presentaciones

Al realizar un balance de las actividades desarrolladas durante 2026, Andrea Gauss señaló que el coro tuvo alrededor de 13 presentaciones hasta el momento.

Entre las experiencias más destacadas mencionó la participación, durante agosto, en un encuentro internacional de coros realizado en la provincia de Santa Fe, una actividad que cuenta con varios años de continuidad y que reúne agrupaciones de Entre Ríos, Santa Fe y otras procedencias.

También estuvieron presentes en encuentros corales en Villa Domínguez y Villa Clara, dentro de la provincia de Entre Ríos.

A estas participaciones se suman las tradicionales visitas al Hogar San Francisco de Asís, donde los integrantes del coro comparten una o dos tardes al año con los adultos mayores que residen en la institución.

Según explicó Gauss a Estación Plus Crespo, el promedio habitual se ubica entre 14 y 15 presentaciones anuales, considerando las actividades locales y las invitaciones de otras localidades.

Un grupo que se mantiene abierto a nuevos integrantes

En cuanto a la conformación del coro, la directora indicó que actualmente participan entre 30 y 32 personas. Se trata de una cantidad que se mantiene relativamente estable desde los comienzos de la agrupación, aunque existe un movimiento permanente de integrantes.

«Siempre hay gente que de repente suspende la actividad o cambia por otro taller o alguna otra actividad, y otros que van entrando. Siempre es como rotativo el tema de los integrantes», explicó.

La convocatoria permanece abierta durante todo el año, aunque habitualmente las incorporaciones se concretan en marzo, cuando comienza el ciclo de actividades y se organiza el repertorio.

De todas maneras, quienes tengan interés en sumarse pueden acercarse al edificio del IMEFAA, donde recibirán información sobre la propuesta y las posibilidades de integración.

Música, participación y compromiso comunitario

Finalmente, Andrea Gauss destacó a Estación Plus Crespo que el Coro Sueño del Alma mantiene sus puertas abiertas a nuevas invitaciones y propuestas de participación.

«Si alguna persona tiene alguna sugerencia o de repente tiene ganas de hacernos alguna invitación, tanto para una escuela o para algún otro espacio, somos abiertos en eso», expresó.

La directora recordó que se trata de un coro municipal de adultos mayores que, a través de la música, promueve espacios de encuentro, participación y bienestar para sus integrantes, al tiempo que comparte su trabajo con diferentes instituciones y sectores de la comunidad.