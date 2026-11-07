Fervor azul y oro en el centro de Crespo: Boca campeón de la Tabla Anual

Boca consiguió una victoria agónica ante Defensa y Justicia y se quedó con el primer puesto de la Tabla Anual. En un partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, el Xeneize se impuso 1-0 este sábado en la Bombonera, gracias a un gol de Enner Valencia en el tiempo agregado.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llegaba como líder de la clasificación acumulada y necesitaba ganar para no depender de otros resultados. Rosario Central había conseguido su triunfo y esperaba un tropiezo del conjunto de La Ribera para quedarse con el primer lugar, pero el ecuatoriano apareció en la última jugada y desató el festejo de los hinchas. Con ese resultado, Boca terminó un punto por encima del Canalla y se aseguró el título de la Tabla Anual.

Aunque buena parte de la comunidad está movilizada hacia el predio del acceso a Crespo, donde se desarrolla la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Avicultura; igualmente un grupo de simpatizantes se concentró en la tradicional esquina de San Martín y Belgrano, para dar rienda suelta a la alegría futbolera.

Asimismo, una caravana vehicular fue sumando hinchas, quienes con banderas y bocinas recorrieron la zona, en clara señal de festejo.