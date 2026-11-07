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Fervor azul y oro en el centro de Crespo: Boca campeón de la Tabla Anual

Hinchas xeneises celebraron en la zona céntrica, que el equipo de Rodolfo Arruabarrena haya conseguido el primer gran objetivo de la temporada.
Crespo07 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Boca consiguió una victoria agónica ante Defensa y Justicia y se quedó con el primer puesto de la Tabla Anual. En un partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, el Xeneize se impuso 1-0 este sábado en la Bombonera, gracias a un gol de Enner Valencia en el tiempo agregado.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llegaba como líder de la clasificación acumulada y necesitaba ganar para no depender de otros resultados. Rosario Central había conseguido su triunfo y esperaba un tropiezo del conjunto de La Ribera para quedarse con el primer lugar, pero el ecuatoriano apareció en la última jugada y desató el festejo de los hinchas. Con ese resultado, Boca terminó un punto por encima del Canalla y se aseguró el título de la Tabla Anual.

Aunque buena parte de la comunidad está movilizada hacia el predio del acceso a Crespo, donde se desarrolla la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Avicultura; igualmente un grupo de simpatizantes se concentró en la tradicional esquina de San Martín y Belgrano, para dar rienda suelta a la alegría futbolera.

Asimismo, una caravana vehicular fue sumando hinchas, quienes con banderas y bocinas recorrieron la zona, en clara señal de festejo.

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