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ENERSA programó un corte de luz para este viernes

Será en horas de la mañana y afectará a usuarios de un sector de Crespo. La interrupción del servicio responde a trabajos en líneas de media tensión.
Crespo05 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Corte-de-luz

La distribuidora de energía eléctrica comunicó que el viernes 6 de noviembre, y a los fines de realizar tareas de mejoras en líneas de media tensión, será necesario interrumpir el servicio en una zona determinada de la ciudad.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que la medida tendrá lugar, de 7:00 a 9:00, afectando a los usuarios de las zonas comprendidas por calles: Los Constituyentes, Almafuerte, Ana Minguillón, Uruguay, Santillán, Los Andes, y zonas de influencia.

Asimismo, ENERSA resaltó que estos trabajos resultan indispensables para garantizar la calidad del servicio en las áreas mencionadas. En caso de mal tiempo, las tareas quedan suspendidas.

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