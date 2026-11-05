ENERSA programó un corte de luz para este viernes
Crespo05 de noviembre de 2026Estación Plus Crespo
Será en horas de la mañana y afectará a usuarios de un sector de Crespo. La interrupción del servicio responde a trabajos en líneas de media tensión.
La distribuidora de energía eléctrica comunicó que el viernes 6 de noviembre, y a los fines de realizar tareas de mejoras en líneas de media tensión, será necesario interrumpir el servicio en una zona determinada de la ciudad.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que la medida tendrá lugar, de 7:00 a 9:00, afectando a los usuarios de las zonas comprendidas por calles: Los Constituyentes, Almafuerte, Ana Minguillón, Uruguay, Santillán, Los Andes, y zonas de influencia.
Asimismo, ENERSA resaltó que estos trabajos resultan indispensables para garantizar la calidad del servicio en las áreas mencionadas. En caso de mal tiempo, las tareas quedan suspendidas.
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