Un auto ardió en llamas entre Aldea María Luisa y Crespo
Crespo05 de noviembre de 2026Estación Plus Crespo
Seis bomberos voluntarios de Crespo acudieron a la emergencia que se registró a la vera de Ruta 12.
Alrededor de las 9:35 de este jueves, se produjo un incendio vehicular sobre la Ruta Nacional N° 12, en el tramo comprendido entre Aldea María Luisa y Crespo.
Estación Plus Crespo conoció que dos dotaciones de bomberos voluntarios acudieron con premura, pudiendo los seis efectivos llevar adelante las tareas correspondientes para controlar la situación.
El operativo contó además con la colaboración de personal policial y de Seguridad Vial, que intervino en el sector, para garantizar la seguridad y ordenar la circulación. Durante el operativo de sofocación, el tránsito permaneció con demoras.
No se reportaron heridos de gravedad por el siniestro.
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