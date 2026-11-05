Fuerte choque de autos próximo al acceso a Aldea Protestante

En el amanecer de este jueves, efectivos de Comisaría Valle María acudieron en auxilio de quienes se vieron involucrados en un siniestro vial, sobre Ruta Provincial N° 11, en cercanías del acceso a Aldea Protestante. En el lugar, constatron que habían participado dos automóviles, siendo un Fiat Palio y un Fiat Siena.

Los agentes brindaron atención a los ocupantes y convocaron al servicio de emergencias. Se confirmó a Estación Plus Crespo que tres personas mayores de edad debieron ser derivadas. Los conductores de los rodados son una mujer de 23 años, y un hombre de 69, quien además iba acompañado por una mujer de 66 años. Todos resultaron con diversas lesiones, que demandaron la atención médica en el Hospital San José de Diamante.

El tránsito se mantuvo señalizado hasta media mañana de este 5 de noviembre, hasta la finalización de las tareas periciales que dispuso el Ministerio Público Fiscal, para determinar las causas y circunstancias de la fuerte colisión.