Homicidio en Paraná: un hombre murió tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea

Durante la madrugada de este jueves, alrededor de la 1:20, se registró un homicido en la intersección de las calles Churruarín y Güiraldes de la ciudad de Paraná. Según confirmaron desde la Policía a Elonce, la víctima fue identificada como Ariel Gustavo Álvarez, de 46 años, domiciliado en el barrio 4 de Junio, quien murió luego de recibir un golpe durante una discusión con otro hombre.

Los efectivos tomaron intervención tras un aviso que alertó sobre la presencia de una persona tendida e inconsciente sobre la cinta asfáltica. Al arribar al lugar, personal del servicio de emergencias 107 examinó al hombre y constató que ya no presentaba signos vitales.

En el sitio, los efectivos identificaron a un hombre de 65 años, domiciliado en inmediaciones de Churruarín y Güiraldes, señalado como el presunto autor de la agresión, quien manifestó que minutos antes había mantenido una discusión con Álvarez, durante la cual lo golpeó y provocó que cayera sobre la calle.

Mientras se desarrollaba el procedimiento policial, se presentó en el lugar un sobrino del fallecido, de 28 años, quien intentó agredir al hombre señalado como responsable del hecho.

Ante esta situación, los efectivos intervinieron y demoraron al joven. Durante la identificación, constataron que entre sus prendas llevaba un revólver calibre 32 largo, en desuso, que carecía de tambor y mecanismo de funcionamiento.

El arma fue secuestrada por disposición judicial para su posterior remisión a la Fiscalía. En cuanto al sobrino de la víctima, se ordenó su correcta identificación.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Patricia Yedro, de la Unidad de Delitos Complejos (Udeco), quien dispuso la intervención de personal de la División Homicidios, Policía Científica y el médico policial.

Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal ordenó el traslado del cuerpo de Ariel Gustavo Álvarez a la Morgue Judicial, donde se realizarán las pericias correspondientes para determinar las causas precisas de su fallecimiento.

Por su parte, el hombre de 65 años fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia.