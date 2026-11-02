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Horror: estranguló a su pareja, degolló a tres niños y quemó la casa con su bebé en brazos

El detenido, de 25 años, intentó quitarse la vida y fue rescatado por vecinos. 
Policiales/Judiciales02 de noviembre de 2026

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Un hombre de 25 años es el principal sospechoso de un homicidio múltiple que dejó cinco víctimas fatales en Quitilipi, Chaco. El hecho ocurrió la madrugada del domingo en una vivienda precaria ubicada en el barrio Matadero, sobre la calle Islas Malvinas al 1200.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años, y cuatro niños: Franco Aranda (4), Adriana Barrios (5), Bruno Barrios (4) y Bernardo Ávalos, un bebé de seis meses. El principal imputado es Alberto Luis Ávalos, pareja de la mujer y padre del menor de edad.

El jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, describió el caso a Infobae como “de los crímenes más atroces desde que somos provincia, en 1953”. Según la hipótesis que manejan los investigadores, el sospechoso atacó a las víctimas y luego provocó el incendio de la vivienda. Posteriormente intentó quitarse la vida, pero fue rescatado por vecinos. Cuando llegaron los efectivos, lo encontraron inconsciente en la parte frontal de la casa.

El bebé fue hallado sin signos vitales y trasladado al hospital local, donde se confirmó su deceso. Los cuerpos de las otras cuatro víctimas fueron encontrados en el interior de la vivienda.

Ávalos fue examinado médicamente y presentó un cuadro de psicosis aguda, además de diversas lesiones. Quedó detenido a disposición de la Justicia y fue trasladado al Complejo II del Servicio Penitenciario Provincial, en Presidencia Roque Sáenz Peña.

El fiscal subrogante Gustavo Valero, de la Fiscalía N° 1 de esa localidad, ordenó su aprehensión en una causa por supuesto homicidio. Los cuerpos de las víctimas fueron derivados a la morgue judicial para la realización de las autopsias, mientras continúan las pericias sobre los elementos secuestrados en el lugar.

La investigación permanece abierta.

NA

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