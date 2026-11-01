Investigan una estafa a un adulto mayor en una residencia

Una presunta estafa a un adulto mayor en una residencia de Colón es investigada por la Policía de Entre Ríos, luego de que se detectaran movimientos irregulares en la cuenta bancaria de un hombre de 70 años. Ante la situación, las autoridades municipales dispusieron su traslado a otro establecimiento para garantizar su resguardo.

Según la información policial, las operaciones sospechosas se habrían realizado mediante la utilización de la tarjeta de débito del damnificado, quien se encontraba alojado en una residencia de adultos mayores de la ciudad.

La investigación quedó a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependiente de la Jefatura Departamental Colón. A partir de distintas averiguaciones y del análisis de cámaras de seguridad, los efectivos lograron identificar a personas presuntamente vinculadas con las maniobras.

Allanaron la residencia donde estaba alojado el hombre

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Policía concretó dos allanamientos. Uno se realizó en la residencia de adultos mayores ubicada en inmediaciones de calle Sarmiento al 200, mientras que el segundo tuvo lugar en un departamento situado sobre calle Presidente Perón al 300.

Durante el procedimiento en la residencia, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares, documentación, comprobantes de compras y la tarjeta bancaria perteneciente al hombre de 70 años.

Además, dos personas fueron trasladadas para su correcta identificación y quedaron supeditadas a la causa. Hasta el momento, no se informó el monto de las operaciones investigadas ni se precisó qué relación tendrían los involucrados con el establecimiento.

Trasladaron al adulto mayor para garantizar su resguardo

A raíz de lo ocurrido, intervino el Área de Adultos de la Municipalidad de Colón, que evaluó la situación del damnificado y dispuso medidas destinadas a garantizar su protección.

Como parte de esa intervención, el hombre fue trasladado a otra residencia de adultos mayores, donde permanecerá bajo condiciones de resguardo.

La investigación continúa para establecer cómo se utilizó la tarjeta de débito, determinar el alcance de las operaciones bancarias sospechosas e identificar las responsabilidades correspondientes en la presunta maniobra fraudulenta.