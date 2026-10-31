Más de media docena de bomberos sofocaron un incendio en un departamento

El cuartel de la ciudad registró una salida en la mañana de este sábado, tras el alerta de un incendio estructural en calle Ensenada. Según se precisó a Estación Plus Crespo, a las 07:59, dos dotaciones -con un total de 7 bomberos a bordo-, se trasladaron hasta el lugar del siniestro.

"El foco ígneo se desarrolló en un departamento, que se encontraba en proceso de mudanza y que, por tal motivo, contaba con escaso mobiliario y elementos en su interior", especificaron.

Producto del fuego, los daños se concentraron principalmente en el cielorraso del departamento.

Asimismo, se hizo saber que las causas no pudieron establecerse, ya que la institución no cuenta con personal especializado en peritajes, para determinar el origen del foco ígneo.