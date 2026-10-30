Actividades en los cementerios de Crespo y Aldea Jacobi por Todos los Santos y los Fieles Difuntos

Con motivo de las celebraciones de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, las comunidades religiosas de Crespo y la zona preparan distintas actividades para compartir momentos de oración, recordar a los seres queridos fallecidos y renovar la esperanza desde la fe.

Estación Plus Crespo dialogó con el padre Rubén Schmidt, de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, y con el pastor Bernardo Spretz, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, quienes brindaron detalles de las propuestas previstas para el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre.

Cementerio Católico de Crespo: misas y oración por los difuntos

El padre Schmidt explicó que se trata de dos fechas importantes para la fe católica, con sentidos diferentes pero vinculados entre sí: honrar a quienes alcanzaron la santidad y rezar por los fieles difuntos.

Schmidt señaló que la celebración de Todos los Santos comprende no solamente a quienes fueron canonizados por la Iglesia, sino también a muchas personas que, sin haber recibido ese reconocimiento oficial, vivieron su fe y ya se encuentran en la presencia de Dios.

En cuanto al Día de los Fieles Difuntos, explicó que la Iglesia dedica esta jornada a recordar y rezar por quienes fallecieron. Desde la doctrina católica, se trata especialmente de las almas que se encuentran en el purgatorio, en un proceso de purificación previo a alcanzar la presencia plena de Dios.

Para explicar esta concepción, el padre Schmidt hizo referencia a los tres estados de la Iglesia: la Iglesia triunfante, integrada por quienes ya gozan de la presencia de Dios; la Iglesia purgante, que comprende a las almas que necesitan purificación; y la Iglesia militante, conformada por los creyentes que todavía viven en este mundo y procuran alcanzar la vida eterna.

De esta manera, ambas jornadas invitan a la reflexión sobre la fe, la santidad y la esperanza cristiana en la vida eterna.

Horarios de las celebraciones

El sacerdote confirmó el siguiente cronograma de misas:

Domingo 1 de noviembre

18:00: misa en el Cementerio Católico de Crespo, a cargo de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

En caso de que las condiciones climáticas no permitan realizar la celebración en el cementerio, la misa se trasladará al templo parroquial, manteniendo el horario de las 18:00.

Lunes 2 de noviembre

18:00: misa en el Cementerio Católico de Crespo, a cargo de los sacerdotes de la Parroquia San José.

17:00: misa en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

20:00: misa en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

20:00: misa en la capilla San Juan.

Schmidt aclaró que las misas habituales del fin de semana en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario se mantienen en sus horarios acostumbrados. La celebración del domingo a las 18:00 en el cementerio se suma a la programación habitual.

Aldea Jacobi: encuentro ecuménico en el cementerio

Por su parte, el pastor Bernardo Spretz, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, informó a Estación Plus Crespo que el domingo 1 de noviembre se realizará una celebración en el cementerio de Aldea Jacobi.

El encuentro, previsto para las 17:00, no será exclusivo de una congregación, sino que estará abierto a las distintas iglesias que utilizan el cementerio y forman parte de su comisión.

“Se invita a todos los pastores o laicos de las diferentes iglesias a participar de esta celebración”, explicó Spretz, quien destacó que, como ocurre cada año, la propuesta busca reunir a la comunidad para compartir un momento de fe y reflexión.

Canto, lecturas bíblicas y oración

El pastor detalló que la actividad incluirá canciones, lecturas bíblicas, oraciones y una reflexión. La intención es que los participantes puedan compartir un momento de encuentro en un ámbito de respeto y recogimiento.

La Comisión del Cementerio, integrada por las iglesias usuarias del lugar, preparó un cancionero que será entregado a los asistentes al ingresar. De esa manera, quienes concurran podrán acompañar las canciones e involucrarse en los distintos momentos de la celebración.

Spretz indicó que el programa no será extenso y que se estima una duración aproximada de una hora.

Asimismo, invitó a los vecinos a participar y recomendó que quienes lo deseen lleven algún asiento para mayor comodidad durante el encuentro.

En caso de lluvia, la actividad en el cementerio de Aldea Jacobi quedará suspendida, precisó el pastor.