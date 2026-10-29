La Agrícola Regional realizó su Asamblea anual y destacó un balance positivo, con desafíos para el próximo ejercicio

Presidente del Consejo de Administración, Horacio Gross, y el Gerente General, Diego Maier

La Agrícola Regional Cooperativa Limitada realizó el martes 27 de octubre su Asamblea anual, instancia en la que se expuso lo actuado durante el último ejercicio económico, cerrado el 30 de junio, y se analizaron los resultados de las distintas actividades que desarrolla la entidad.

Al finalizar el encuentro, Estación Plus Crespo dialogó con el presidente del Consejo de Administración, Horacio Gross, y el gerente general, Diego Maier, quienes coincidieron en evaluar positivamente el balance general, aunque señalaron que algunos objetivos y expectativas no pudieron cumplirse en la medida prevista.

Gross describió la Asamblea como una reunión desarrollada en un contexto tranquilo y normal, en la que se presentó el trabajo realizado durante el período de gestión.

“Quizás fue un año donde teníamos más expectativas que las que se pudieron llegar a cumplir”, reconoció el presidente. No obstante, explicó que la cooperativa buscó mantenerse cerca de sus socios y clientes, prestando atención a aspectos que no necesariamente se reflejan en grandes volúmenes de actividad, sino también en la calidad de los servicios y en la atención cotidiana.

En ese sentido, sostuvo que la intención es continuar trabajando para fortalecer el vínculo con los asociados y avanzar en iniciativas que, aun cuando no sean de gran magnitud, permitan mejorar el funcionamiento de la institución.

Inversiones en energía, producción y distribución eléctrica

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Diego Maier repasó algunas de las inversiones realizadas durante el ejercicio, orientadas a mejorar la capacidad operativa y la eficiencia en distintas áreas de la cooperativa.

Entre los puntos destacados, mencionó las inversiones vinculadas con las energías renovables y las adaptaciones efectuadas en la planta de PECAN, destinadas a mejorar la capacidad de procesamiento, clasificación y almacenamiento en frío del producto terminado.

También señaló trabajos e inversiones en el área eléctrica, tanto en la cooperativa como en la distribución del servicio, incluida la incorporación de un nuevo punto de compra de energía a Enersa en el Parque Industrial de Crespo.

Según explicó el gerente general, estas acciones forman parte de una estrategia que busca optimizar recursos y mejorar los procesos internos.

“Las inversiones que vayamos a hacer van en el mismo sentido, focalizando lo que es eficiencia operativa, eficiencia energética y energías renovables en diferentes sectores”, expresó Maier al referirse a las prioridades para el próximo período.

El directivo indicó que la intención es sostener esa línea de trabajo, evaluando las necesidades de cada sector y procurando que las inversiones contribuyan a mejorar el desempeño general de la organización.

Un año con resultados diferentes según la actividad

Al analizar el contexto económico, Maier explicó a Estación Plus Crespo que el comportamiento de las distintas actividades de La Agrícola Regional fue dispar. Mientras el sector agropecuario tuvo, según su evaluación, un año favorable en materia productiva, otras áreas vinculadas al consumo continuaron enfrentando dificultades.

Respecto del agro, señaló que las condiciones climáticas acompañaron la producción y que los precios de los principales productos agrícolas se mantuvieron en niveles que consideró positivos. Sin embargo, advirtió que el incremento de los costos también tuvo un impacto importante en la economía de los productores.

“Por motivo de la guerra, los costos estuvieron bastante elevados: subió el combustible, subieron los fertilizantes”, explicó, al referirse a factores que incidieron sobre los números del sector.

Maier agregó que, para la cooperativa, el aumento de los precios de determinados insumos también tuvo efectos en la evolución comercial, particularmente en fertilizantes y combustibles.

En contraste, describió una situación más compleja en las actividades vinculadas al consumo, a las que relacionó con la caída del poder adquisitivo y los cambios en los hábitos de compra.

El gerente general consideró que los ingresos de los trabajadores no acompañan plenamente la evolución de los precios, una situación que, desde su perspectiva, repercute en el movimiento comercial de esos sectores.

Pese a las diferencias entre actividades, Maier sostuvo que el resultado global del ejercicio fue positivo y que, en términos generales, la cooperativa logró mejorar su desempeño respecto del año anterior.

La eficiencia, una de las claves para mejorar los resultados

El gerente general señaló que las mejoras no estuvieron vinculadas exclusivamente con el nivel de ventas o la evolución de cada actividad. También destacó el trabajo realizado para controlar los gastos, revisar procedimientos y optimizar el funcionamiento interno.

“Trabajamos mucho en la eficiencia del gasto, eso tuvo impacto”, afirmó.

En ese proceso incluyó las inversiones en energías renovables y la revisión de los procedimientos administrativos y operativos. Según explicó, la cooperativa comenzó a analizar sus procesos internos para detectar oportunidades de mejora y lograr un uso más eficiente de los recursos.

Maier remarcó que se trata de una tarea permanente, que requiere revisar incluso procedimientos que anteriormente se consideraban resueltos.

La diversificación de actividades también fue uno de los aspectos abordados durante la entrevista. Consultado por Estación Plus Crespo sobre la importancia de que la cooperativa tenga distintos sectores de negocios, Gross coincidió en que esa característica permite compensar, en determinadas circunstancias, las dificultades que puedan atravesar algunas áreas.

“Si bien hay sectores que por ahí están un poco más complicados, hay otros que son un poco más positivos y eso hace mantener un balance”, explicó.

El presidente reconoció que atender una estructura diversificada implica mayores exigencias de seguimiento y gestión, pero sostuvo que esa variedad de actividades ha contribuido a sostener resultados generales positivos a lo largo de los años.

El trabajo conjunto entre el Consejo y la Gerencia

Gross también puso el acento en el diálogo interno y en la participación de los equipos de trabajo como factores importantes para afrontar los desafíos de la cooperativa.

En ese marco, agradeció el desempeño de los colaboradores de las distintas áreas, desde los puestos operativos hasta los niveles gerenciales, y valoró el compromiso que, según indicó, observa en buena parte del personal.

Asimismo, destacó el intercambio entre los funcionarios y los integrantes del Consejo de Administración, al considerar que el diálogo facilita el análisis de los problemas y la búsqueda de soluciones.

El presidente señaló que, en una organización con múltiples actividades, es necesario revisar decisiones, reconsiderar alternativas y mantener una actitud abierta frente a las dificultades que puedan surgir.

También vinculó ese esfuerzo con la continuidad institucional y la intención de sostener el trabajo a largo plazo, pensando en las próximas generaciones.

“Uno siempre quiere dejar algo de esto a las futuras generaciones”, expresó Gross, al referirse a la importancia de trabajar con paciencia y una mirada puesta en el futuro.

Conforme con la participación de los socios

Otro de los puntos consultados por Estación Plus Crespo fue la asistencia a la Asamblea anual.

Gross manifestó su conformidad con la participación y agradeció a quienes se acercaron, especialmente por tratarse de una jornada laborable, en la que los asociados debieron compatibilizar el encuentro con sus actividades habituales.

De todos modos, explicó que la cooperativa procura llegar a una mayor cantidad de socios, dado que la Asamblea constituye una oportunidad para conocer lo realizado durante el año, seguir la gestión y participar de la vida institucional.

En ese sentido, destacó el valor de estos espacios para mantener informados a los asociados y fortalecer su vínculo con la entidad.

Un próximo año que exigirá prudencia

Al proyectar el escenario futuro, Maier anticipó que la cooperativa deberá afrontar nuevos desafíos y actuar con cautela al momento de definir inversiones y otras decisiones relevantes.

El gerente general señaló que, a su entender, los años electorales en Argentina suelen estar acompañados por mayores niveles de inestabilidad, un factor que puede condicionar las decisiones económicas y obliga a evaluar cuidadosamente los pasos a seguir.

“Queda un año de tratar de ser cautos en un montón de cuestiones”, resumió.

No obstante, remarcó que las decisiones se analizan de manera conjunta entre la Gerencia y el Consejo de Administración, mediante el intercambio de opiniones y la búsqueda de consensos, aun cuando existan diferencias de criterio.