CUCAIER hará hisopados rápidos en Crespo, para el Registro de Potenciales Donantes de Médula Ósea

Bajo el lema "Donar salva vidas", la Escuela Secundaria Nº 60 de Crespo, junto al CUCAIER, llevarán adelante una actividad especial, que tiene por objetivo informar, concientizar y sumar inscriptos al Registro Único de Potenciales Donantes de Médula Ósea.

La profesora Nancy Eichhorn explicó a Estación Plus Crespo: "En el marco de las actividades áulicas, en mayo de este año tuvimos contacto con la gente de CUCAIER (Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos), en torno a la donación de órganos en general. Los chicos quedaron muy entusiasmados con la temática, hicieron muchas preguntas también, quitándose mitos que existen alrededor de la donación de tejidos y órganos. Y en ese contexto, nos propusieron que Crespo podría ser una especie de nexo referente, para hacer un Registro de Potenciales Donantes. Desde ese mes, empezamos a ver cómo se realizaba todo lo vinculado a esta actividad y se planificó la presencia de CUCAIER para el martes 3 de noviembre, de 9:00 a 12:00 en el salón escolar, ubicado en Sarmiento 2.200. Es puntualmente para potenciales donantes de médula ósea".

María de los Ángeles Medrano, profesora que también forma parte de la organización, apuntó a Estación Plus Crespo: "Ellos estarán durante esa mañana en la Escuela y la gente puede acercarse en cualquier momentito que tenga disponible, para realizarse el hisopado bucal, que es un nuevo método no invasivo. Es una posibilidad de hacer la preinscripción, se le toma toda la información y hay que destacar que para el CUCAIER es sumamente importante tener un listado, porque son más probabilidades de encontrar posibles donantes cuando sea necesario. La registración pueden hacerla aquellos mayores de 18 años y hasta 40 años. No es necesario ayuno ni ninguna condición, se hace un hisopado muy sencillo, en cualquier momento".

"Esperamos a toda la gente que tiene dudas, que se acerque a preguntar, porque todavía existen muchos mitos alrededor de esto. La entidad reconoce la solidaridad, la empatía y el compromiso que tiene Crespo en torno a la ablación de órganos, a la donación, y deciden acercarnos esta opción del hisopado bucal, que es algo novedoso, no invasivo, que no lleva pinchazo, no hay que cortar. Lleva unos pocos minutos", remarcó Eichhorn.

Es muy difícil la compatibilidad para hallar al donante indicado, sobre lo cual Medrano agregó: "Es muy específico, por eso necesitamos tener en el Registro mucha cantidad de personas, para encontrar en un escenario menos amplio. Si alguien ya está inscripto oficialmente, porque ya lo han hecho a través de otras vías, el Registro es Único, con lo cual ya estaría incluido".

"Esperamos a toda la comunidad, que siempre tiene un gran compromiso con la vida y con la posibilidad de ayudar al prójimo", concluyeron las profesoras de la Escuela N° 60.

La decisión de incorporar el hisopado bucal como método alternativo de registro se enmarca en la necesidad de incrementar las posibilidades de trasplante para pacientes que no cuentan con un donante compatible en su entorno cercano. Actualmente, tres de cada cuatro personas que requieren un trasplante de células de la médula ósea no encuentran un donante compatible dentro de su familia y dependen de la solidaridad de donantes no emparentados, hizo saber el CUCAIER.

En caso de resultar compatible con un paciente, se inicia la instancia de donación efectiva de células. Entre ambas etapas puede transcurrir un largo período de tiempo (una persona puede ser convocada hasta los 60 años), e incluso la donación puede no concretarse.

Asimismo, hay que saber que la inscripción no está dirigida a una persona en particular, sino que forma parte de una red solidaria global. En caso de compatibilidad, el Área de Donantes Preseleccionados se contacta con el potencial donante, para confirmar la voluntad de continuar con el proceso.