Aspiran a concretar una importante obra en la Escuela N° 203 con el venidero "Festival Valorando Nuestras Raíces"

La edición 2026 del clásico "Festival Valorando Nuestras Raíces” de la Escuela N° 203 NINA "Guaraní", tendrá lugar el próximo 14 de noviembre, a partir de las 20:00, en el Salón Castillo de Crespo.

En medio de los preparativos finales, la directora Roxana Claria, contó a Estación Plus Crespo: "Estamos con toda la logística de lo que implica esta última etapa, con mucho compromiso por parte de todos los que conforman la institución, y sobre todo con expectativas. Como directora, muy agradecida por la presencia y el trabajo de quienes colaboran, sabiendo que esta actividad es una oportunidad que se traduce en mejoramiento. Con el cuerpo docente estamos preparando y ensayando mucho los numeritos artísticos de los chicos, consideramos que esas presentaciones son el corazón del Festival, una ocasión donde los niños muestran lo que trabajan en los talleres, los bailes que aprenden, es poder volcar en un escenario aquello que pasa en las aulas de las clases artísticas. Tendremos cuadros desde la Salita de 3 hasta 6º grado. La idea es que todos puedan participar, lucirse, y obviamente, eso hace que la familia también acompañe, porque es día vienen tíos, abuelos, vecinos, sumamos muchas visitas".

La directiva confirmó que está previsto el show de Cantares de mi Entre Ríos; Los Tatas del Chamamé; Los Manzos del Chamamé; y Grupo Tentación. "Ya en marzo fuimos reuniéndonos para cerrar la cartelera artística. Sabemos que tienen sus fans y sus seguidores, con lo cual habrá gente de otras localidades acompañando la presentación de estos grupos", comentó Claria.

"La cantina estará a cargo de Cooperadora", afirmó la directiva y agregó: "El Salón Castillo es un lugar que puede concentrar mucha gente, y nos estamos preparando para ello. Hay que tener prevista muchas manos trabajando antes, durante y después del Festival, por eso hay familias que no están activamente en la comisión durante el año, pero se suman en esta fecha. En estos días, por ejemplo, el armado de empanadas es algo en lo que se está moviendo toda la escuela".

Los grandes eventos escolares de cada año, permiten hacer realidad ambiciosos proyectos. Acerca de la recaudación de este año, Roxana Claria reveló: "Todos los años nos vamos fijando metas, siempre hay ideas dando vueltas, y una vez cerrada la peña, se hace el balance de lo que dejó, como para iniciarlos. Este año, queremos hacer una galería que comunique el sector escolar con el comedor, porque cuando llueve se nos dificulta un montón transitar esa unión sin complicaciones. La vereda es angosta, y no hay techo. También nos interesaría poder extender la vereda hacia otros lugares del establecimiento. Son cuestiones a cumplir, más allá que se van dando soluciones a otras necesidades que van surgiendo en el día a día. Todo se le va comunicando a la comunidad, para que sepan que su colaboración con la asistencia, con la consumición de cantina en esa noche, es muy importante, vuelve después en bienestar para nuestros alumnos", afirmó.