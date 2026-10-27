Proponen que las aseguradoras cubran los gastos de pericias accidentológicas en Entre Ríos

En declaraciones a Estación Plus Crespo, la legisladora de Juntos por Entre Ríos, Gabriela Lena, referenció el alcance del bosquejo legislativo que propone la creación de un "Régimen Provincial de Recupero de Gastos por Intervenciones Técnicas y Pericias Accidentológicas". Ya ingresó a la Cámara de Diputados y fue girado a la Comisión de Hacienda. "Este martes estamos tratando el Presupuesto de la provincia de Entre Ríos, tema que tiene su urgencia. Así que seguramente después que logremos terminar con el tratamiento de la Ley de Leyes, quizás empecemos a tratar esto. Fue lo hablado con el diputado Bruno Sarubi, que preside esa comisión", sostuvo la diputada provincial.

"Quizás esto es nuevo en nuestra provincia, pero existe en otras de la Argentina", aclaró y se explayó: "Lo único que intentamos, es nada más que recuperar los gastos que realiza el Estado, sobre todo la Policía de Entre Ríos, para realizar las pericias que después terminan siendo utilizadas en un juicio. Son el motivo fundamental para definir una situación litigiosa y los costos de los insumos son importantes, además de tiempo y recurso humano, que no han sido valoradas. Son esenciales no sólo para definir el monto que se va a pagar, sino quién resulta culpable o no, en determinados accidentes de tránsito. Obviamente que este sistema de recupero tendrá excepciones, porque no se le va a cobrar a aquella persona que no tiene recursos -por ejemplo-; pero muchas veces vemos indemnizaciones importantes y la prueba fundamental está dada por una pericia que realizó la Policía de la provincia de Entre Ríos, con recursos que hoy son escasos. No queremos que se les pague la tarea, sino que se recuperen los gastos, nada más".

Lena planteó la cobertura de gastos para: relevamiento técnico del lugar del siniestro vial. Inspección y evaluación técnica de los vehículos involucrados. Registro fotográfico, planimétrico y demás documentación técnica del hecho. Estudios de mecánica del accidente, determinación de trayectorias y análisis de indicios materiales. Elaboración de informes técnicos y dictámenes periciales accidentológicos. Reconstrucción técnica del siniestro y demás estudios especializados vinculados con su esclarecimiento. Utilización de equipamiento, instrumental y recursos técnicos específicos,

cuando generen costos adicionales debidamente acreditados. En tal sentido, la diputada indicó: "Hay todo un proceder en lo posterior a las diligencias que vemos. Observamos la presencia de la policía midiendo o en cuestiones así, lo primario; pero toda la información que se levanta, se procesa, y los costos para insumos químicos y demás, conllevan dinero. Así llega una buena pericia, que se presenta en los juicios y a ese dinero hoy no lo estamos obteniendo".

"El pago va dirigido a la compañía aseguradora", afirmó Gabriela Lena y agregó: "En el Decreto Reglamentario estarán los valores, que los debe establecer la misma Policía Científica; porque ellos conocen cuánto cuesta cada uno de los reactivos que ocupan y de los insumos en general, según la pericia. Obviamente que estará establecido, difundido para que todo el mundo sepa y no sea arbitraria la suma".

Apuntó también que "el dinero recuperado irá directamente a Policía Científica. No va a rentas generales, sino que tiene como destino, volver a comprar el material que se usó".

La legisladora comentó que "todo es revisable. El proyecto de ley es un disparador, seguramente habrá un montón de aristas que no estén contempladas o que estén contempladas de manera equívoca, pero se irán corrigiendo cuando sea tratado en Comisiones. No busca ser una carga para quien no tiene, pero sí un recupero de gastos, de los costos en insumos, a favor de quien lo realiza".