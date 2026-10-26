Prevén declarar la emergencia agropecuaria en Entre Ríos: quedan 192.000 cabezas de ganado en islas

En el marco del fenómeno de El Niño se realizó una nueva reunión de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuarios (Cpeyda), integrada por representantes del sector agropecuario y funcionarios provinciales. Allí se avanzó en un acuerdo para elevar al Poder Ejecutivo un pedido de declaración de Emergencia Agropecuaria por el término de un año, a partir del 1 de agosto.

La solicitud, realizada durante la reunión encabezada por el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos Guillermo Bernaudo, comprende a los departamentos afectados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, desde La Paz hasta Islas del Ibicuy. Según publicó Dos Florines, se avanzará en los trámites administrativos correspondientes para concretar la firma de la declaración de emergencia.

El director del Distrito III Entre Ríos de FederacióN Agraria Argentina (FAA), Matías Martiarena, fue quien confirmó que las entidades del campo llevaron a la mesa ese planteo. Además, analizó la situación de los productores ante el riesgo de inundaciones. Señaló que, según los relevamientos realizados junto con el Senasa, la cantidad de cabezas de ganado en las islas es importante y que el movimiento de animales comenzaba a intensificarse.

En este contexto, explicó que vender hacienda sin terminar implica importantes pérdidas en el precio por kilo. Además, los productores deben afrontar obligaciones tributarias por una operación que no representa una ganancia real, sino la liquidación temporal de su capital. Estas cargas pueden desalentar el traslado preventivo de los animales y aumentar los riesgos ante una creciente que, en un corto plazo, podría afectar fuertemente las zonas donde se concentra la ganadería en islas y campos inundables.

La reunión contó con la presencia del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, y por el coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa. El encuentro tuvo como eje analizar el impacto de la creciente de los ríos Paraná y Uruguay, vinculada al fenómeno de El Niño, sobre la producción ganadera. Participaron además, por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, Paula Kozac; por el Ministerio de Planificación, Infraestructura y Servicios, Gonzalo Atencio; por la Honorable Cámara de Diputados, María Noelia Taborda; por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Maximiliano Muller; por la Federación Entrerriana de Cooperativas, Ronald Garnier; por la Federación Agraria Argentina, Mariela Galinger y Alfredo Bel; por la Sociedad Rural Argentina, Mariano Berisso y Juan Diego Etchevhere, el coordinador de Apicultura, Rodrigo Toledo.

El Niño afecta la hacienda

Durante la reunión se pusieron a disposición los informes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sobre existencias y movimientos de hacienda en las islas; el informe sobre la situación ganadera de las islas entrerrianas elaborado por la Fundación para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa); el Decreto N°2660/2026 de Emergencia Hídrica; el informe técnico de riesgo hídrico de la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias; el informe hídrico de Prefectura; y la solicitud de declaración de emergencia agropecuaria de la Cooperativa Agrícola Productores del Delta Ltda.

Según los datos presentados, en enero había unas 269.000 cabezas en los campos de islas inundables relevados, y en el último reporte semanal la cifra descendió a 192.000, con una caída de 13.000 animales en la última semana. Los representantes de las entidades coincidieron en que la salida de hacienda avanza de manera sostenida, aunque con dificultades: se está retirando principalmente vaca con ternero al pie, la categoría más compleja de movilizar, y animales ingresados este año que no están habituados al agua.

Al cierre, el ministro Bernaudo agradeció a los miembros de la Comisión por el trabajo realizado y expresó el compromiso de llevar adelante lo sugerido. Desde el Gobierno provincial remarcaron que se continuará trabajando de manera articulada con el sector productivo para acompañar a las familias y a los productores afectados.