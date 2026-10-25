Fiesta de la Avicultura: Ya están los equipos participantes del pollo al disco solidario y comienza la votación en redes sociales

Habrá veinte millones de pesos para distribuir en la premiación, los cuales deberán ser utilizados para solventar el proyecto por el cual participarán.

Dieciocho millones de pesos se repartirán entre los tres mejores platos elaborados (1º: 10 millones, 2º: 6 millones y 3º: 2 millones).

Mientras que, dos millones de pesos se entregarán entre las instituciones que más ‘me gusta’ obtengan en las redes sociales de la FNA Facebook e Instagram (1º: 1 millón, 2º: $600.000 y 3º: $400.000).

Desde el martes 20 de octubre ya podés ingresar y acompañar a tu equipo favorito.

Este certamen de elaboración gastronómica está destinado a las instituciones de nuestra ciudad que debieron presentar, al momento de la inscripción, un proyecto que las beneficie por el cual competirán.

El ‘Concurso de Pollo al Disco Solidario’ se desarrollará el domingo 8 de noviembre de 2026, desde las 19:00 horas, en el predio ferial de la FNA.

Similar a la edición anterior, destacados cocineros de nuestra ciudad colaboran para realizar asesoría a cada equipo participante.

Estos son los equipos

-Escuela Secundaria N°60 «Bicentenario»

Proyecto: Fortalecimiento del Laboratorio de Programación y Robótica.

Asesor: María de los Ángeles Torres – Oriana Torres.

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-Centro de Educación Física N° 38 (CEFC) de Crespo

Proyecto: Mejoras cancha y equipamiento de softbol.

Asesor: Maia Trembecki – Roxana Toledano.

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– Congregación Evangélica de Crespo

Proyecto: Trabajos y mejoras del Salón de Usos Múltiples del Centro Juvenil Distrital.

Asesor: Alicia Pastelera – Marcela Oliverio.

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-Bomberos Voluntarios Crespo (Equipo Kuality de la Estudiantina 2026)

Proyecto: Costear la nueva autobomba equipada con una escalera mecánica.

Asesor: Julio Almada – Claudia Prediger.

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-Centro de Jubilados Nacionales de Crespo

Proyecto: X un Premio, X un Sueño, Un espacio digno para nuestros abuelos.

Asesor: María de los Ángeles Torres – Oriana Torres.

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– Escuela N°187 NINA ‘Argentina Soberana’

Proyecto: Mejoras edilicias en la institución.

Asesor: Maia Trembecki – Roxana Toledano.

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-Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 33 ‘Dr. Alberto M. Nusimovich’

Proyecto: Adquisición de equipamiento tecnológico – educativo.

Asesor: Eugenia Gareis – Claudia Prediger.

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-Parroquia San José Crespo

Proyecto: Mejoras en el Salón Parroquial.

Asesor: Eugenia Gareis – Oriana Torres.

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– Sociedad Italiana (Grupo The Meeting de la Estudiantina 2026)

Proyecto: Mejoras edilicias en la sede.

Asesor: Maia Trembecki – Roxana Toledano.

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– Liga de Caballeros Luteranos

Proyecto: Mejoras edilicias.

Asesor: Julio Almada – Claudia Prediger.

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– EPNM y Superior N°35 Técnica ‘Gral. Don José de San Martín’

Proyecto: Mejoras edilicias y ampliación del Taller de Carpintería.

Asesor: Eugenia Gareis.

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– Instituto Comercial Crespo D-33

Proyecto: Adquisición de tecnología y equipamiento institucional.

Asesor: Alicia Pastelera – Marcela Oliverio.

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-Parque Evangélico Los Paraísos

Proyecto: La piscina de los niños.

Asesor: Julio Almada – Claudia Prediger.

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-Asociación Civil Crespo te Abraza

Proyecto: ‘Comidas que Abrazan’ Espacios Comunitarios de prevención y promoción de Salud Mental y Adicciones.

Asesor: Alicia Pastelera y Marcela Oliverio.

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