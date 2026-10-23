CAPROLER celebró su Asamblea Anual 2026 y renovó autoridades

La Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (CAPROLER) concretó en la jornada de ayer su Asamblea Anual Ordinaria, un espacio donde la producción tambera provincial ratificó su compromiso con el desarrollo, la transparencia y la institucionalidad del sector lechero regional.

Durante la jornada, los socios repasaron la Memoria y Balance de la institución y procedieron a la designación de las autoridades que conducirán la cámara durante el período 2026-2028. La nueva conducción estará presidida por Sergio Miguel Borré (Nogoyá), acompañado por Damián Gonzalo Schneider (Ejido Crespo) como Vicepresidente, Carolina Comas (Ejido Segui) en la Secretaría y Nelson José Mohr (Aldea Ma. Luisa) al frente de la Tesorería.

Nómina de la Comisión Directiva (2026-2028)

Presidente: Sergio Miguel Borré (Nogoyá)

Vicepresidente: Damián Gonzalo Schneider (Ejido Crespo)

Secretaria: Carolina Comas (Ejido Segui)

Tesorero: Nelson José Mohr (Aldea Ma. Luisa)

Vocales Titulares: Alejandro Salomon Holzheuer (Racedo) Claudio Ernesto Plem (Estación Camps) Cristian Dario Klug (Segui) Edith Matilde Weiss (Paraná) Conrado Reggiardo (Victoria) Ruben Dütsch (Cerrito)

Vocales Suplentes: Adrian Dubs (L. Gonzalez) Javier Manuel Saluzzio (Racedo)

Revisores de Cuentas Titulares: Sergio Omar Sturtz (Las Delicias) Franco Daniel Tossolini (Segui)

Revisor de Cuentas Suplente: Damian Uhrich (Don Cristóbal)



Un merecido reconocimiento a la trayectoria y la entrega

Uno de los momentos más significativos de la asamblea se vivió durante el homenaje especial a la Ing. Agr. Andrea Lisasso, a quien la comisión saliente y entrante le entregó un presente en reconocimiento a su paso por la institución, su dedicación técnica y su incondicional defensa de la lechería entrerriana.

Al momento de las palabras, el presidente Sergio Borré repasó la impronta de Lisasso desde la etapa de reorganización de la entidad en Crespo:

«Andrea es una profesional que defendió y llevó esta bandera de caproler a todas partes. Cuando decidimos reimpulsar la cámara, la fuimos a buscar porque sabíamos que tenía toda la historia. Puso su tiempo y su voluntad, al servicio de la producción láctea. Ha sido integradora del sector, entendiendo la lechería desde el tambo hasta la cadena completa», subrayó Borré.

Borré enfatizó además: «Andrea ha sido más que una mano derecha; fue y seguirá siendo un pilar fundamental sobre el cual se apoya la historia y el desarrollo de CAPROLER».

Por su parte, visiblemente emocionada, la Ing. Agr. Andrea Lisasso agradeció la distinción, recordando a pioneros institucionales como Jorge Chemes y Horacio Mihura, y bregó por la continuidad de la lucha gremial en aspectos estratégicos como la transparencia en la cadena:

«Agradezco enormemente este reconocimiento. Siempre sentí una vocación profunda por la lechería y por esta institución. saben que la cámara siempre podrá contar conmigo cuando necesiten una consulta o una mano técnica», expresó Lisasso.

Con esta nueva Asamblea, CAPROLER reafirmó tanto la renovación generacional y representatividad territorial de sus cuadros directivos como la memoria y valoración de quienes marcaron el rumbo institucional de la lechería en Entre Ríos.