Se resguardaron del temporal y cedió un entrepiso: 11 heridos hospitalizados

En minutos cercanos a la medianoche, la Policía de Paraná intervino en un incidente, ocurrido en el bar “Las Piedras”, ubicado en la intersección de calles Córdoba y Alameda. Se trata de un conocido local, en las inmediaciones de Casa de Gobierno.

Debido a las condiciones climáticas, numerosas personas que se encontraban en el exterior, ingresaron al establecimiento para resguardarse. Pronto, gran parte se concentró en un entrepiso, que terminó cediendo. Esto provocó la caída de varias personas sobre quienes se encontraban en la planta baja, apuntó la Policía a Estación Plus Crespo.

Un total de 11 personas resultaron lesionadas, siendo trasladadas al Hospital San Martín, donde recibieron atención médica por traumatismos y cortes de distinta consideración.

Asimismo, se destacó a este medio, que una persona debió ingresar a quirófano, por una lesión en una mano.

Personal policial tomó intervención para establecer las circunstancias en que se produjo el hecho, continuándose con las actuaciones correspondientes, mientras se aguarda la evolución de los pacientes.