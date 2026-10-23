La cooperadora de la Escuela Técnica de Crespo avanza con obras en la residencia estudiantil y los talleres

La Escuela Técnica de Crespo continúa avanzando con distintas obras destinadas a mejorar sus instalaciones y brindar mejores condiciones a los estudiantes. La remodelación de la residencia estudiantil y la ampliación del taller de carpintería forman parte de los principales proyectos impulsados por la comisión cooperadora, que también busca completar el cerramiento del playón deportivo y finalizar los baños del espacio destinado a Educación Física.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Ivana Brumatti, presidenta de la cooperadora, brindó detalles sobre los trabajos realizados, las actividades para recaudar fondos y las expectativas de cara a la finalización de las intervenciones en la residencia.

La residencia estudiantil, cerca de su reinauguración

Uno de los proyectos que demandó mayor atención fue la remodelación de la residencia estudiantil, una edificación antigua que, según explicó Brumatti, necesitaba numerosas reparaciones debido al tiempo transcurrido sin intervenciones de importancia.

«Se nos extendió un poco más del tiempo que pensábamos, porque es una casa antigua. Por muchos años no se le había hecho ningún tipo de refacción», señaló. Durante el desarrollo de los trabajos fueron apareciendo nuevas necesidades que obligaron a ampliar las tareas inicialmente previstas.

Entre las principales intervenciones se encuentra la reparación y renovación de los techos, la colocación de cenefas para prevenir problemas de humedad, la renovación completa de la instalación eléctrica y la ejecución de nuevas instalaciones de gas. También se colocó una puerta antipánico en el ingreso, con apertura hacia el exterior, y se realizaron modificaciones en las puertas de los baños. A esto se suman trabajos de revoque y pintura.

La cooperadora decidió, además, solicitar una evaluación de las instalaciones a un profesional especializado en seguridad e higiene, con el propósito de identificar los aspectos que debían corregirse para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad.

Brumatti estimó que la reinauguración podría concretarse durante la semana siguiente a la entrevista, aunque aclaró que la habilitación para el regreso de los estudiantes dependerá de la aprobación de los informes técnicos.

«Las obras ya están terminadas, pero siempre falta eso. Necesitamos presentar nuevamente los informes para que se evalúe cómo están las condiciones generales de la residencia», explicó. Según detalló, deberán intervenir profesionales de ingeniería civil y seguridad, y también se deberán presentar los informes correspondientes ante la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Cinco estudiantes residen actualmente en el lugar

Mientras se desarrollan las refacciones, los estudiantes que utilizan la residencia fueron alojados temporalmente en el complejo ubicado en el Campo de deportes Yapeyú, mediante una colaboración articulada con el área municipal de Deportes.

«Era imposible realizar la obra con los chicos adentro. Por eso estamos también muy apurados en terminar para que puedan volver a su lugar», manifestó Brumatti, quien expresó su agradecimiento a la Municipalidad de Crespo, al área de Deportes y a quienes colaboraron para encontrar una alternativa durante este período.

Actualmente, cinco estudiantes residen en el establecimiento. La presidenta de la cooperadora también indicó que hay jóvenes en lista de espera para ingresar, aunque explicó que se decidió no incorporar nuevos residentes hasta que las instalaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad y habitabilidad.

Una vez concluidas las evaluaciones y cumplidos los requisitos correspondientes, se definirá cómo continuará el funcionamiento de la residencia y la posibilidad de atender la demanda de nuevos estudiantes.

Ampliación del taller de carpintería

Otro de los proyectos centrales de la cooperadora es la ampliación del taller de carpintería, una iniciativa que tuvo un importante desarrollo durante este año.

Los trabajos se realizan mediante una combinación de mano de obra privada y colaboración de integrantes de la comunidad educativa. En aquellas tareas que resultan apropiadas, participan también estudiantes y docentes del área de Construcciones.

«Lo que se puede hacer con mano de obra de la escuela se hace, y en algunas condiciones también hay que buscar afuera, porque hay cosas que, por seguridad de los mismos alumnos, no se pueden hacer», explicó Brumatti.

La presidenta señaló que la ampliación presenta avances y que la intención es continuar con el proyecto hasta completar las mejoras previstas.

El salón de Educación Física, otro objetivo de la cooperadora

Entre las prioridades de la comisión también figura avanzar con el salón de Educación Física, ubicado en el sector del playón deportivo de la escuela.

En este caso, el objetivo es concretar el cerramiento del espacio y terminar los baños, dos trabajos que consideran necesarios para completar las instalaciones.

«Para este año queremos ver si podemos cerrarlo, que es lo que nos estaría faltando como prioridad, y terminar los baños. Y después seguiremos», indicó Brumatti a Estación Plus Crespo.

De esta manera, la cooperadora mantiene en marcha distintas iniciativas que requieren planificación, recursos económicos y la colaboración de diferentes sectores de la comunidad educativa.

Bonos contribución y actividades para recaudar fondos

El financiamiento es uno de los principales desafíos para sostener las obras. Recientemente, la cooperadora organizó un bono contribución destinado a reunir recursos para las refacciones de la residencia y del taller de carpintería.

Si bien no lograron vender la totalidad de los números, Brumatti consideró positivo el resultado. «No pudimos vender todos los números, pero siempre toda entrada de dinero viene muy bien, porque son los aportes que ayudan a que podamos hacer las obras para la escuela», expresó.

La comisión procura organizar mensualmente alguna actividad, venta o evento que permita generar ingresos, aunque también busca evitar una demanda excesiva de colaboración hacia las mismas familias y vecinos.

Como ejemplo, mencionó la participación de la cooperadora en las Olimpíadas de Matemáticas realizadas en la institución, donde ofrecieron el servicio de catering. La iniciativa permitió acompañar la organización de la actividad y, al mismo tiempo, obtener recursos para continuar con los proyectos.

«Vamos viendo en todas las cosas que van saliendo en qué podemos innovar, como para ayudar y, a la vez, también ayudar a los fondos de cooperadora», sostuvo.

El reconocimiento a la comunidad educativa

En el cierre de la entrevista con Estación Plus Crespo, Brumatti agradeció el acompañamiento de la comunidad y destacó la importancia de las contribuciones que hacen posible sostener los trabajos.

Señaló que muchas de las tareas de la cooperadora no siempre tienen una visibilidad inmediata, aunque requieren reuniones, gestiones y un seguimiento permanente para concretar mejoras en la escuela.

También valoró la colaboración de alumnos, exalumnos, familias y vecinos que responden a las convocatorias de la institución.

Con las obras de la residencia estudiantil próximas a completar su etapa de evaluación, la ampliación del taller de carpintería en marcha y nuevos objetivos para el salón de Educación Física, la cooperadora continúa trabajando para mejorar la infraestructura de la Escuela Técnica de Crespo y acompañar las necesidades de sus estudiantes.