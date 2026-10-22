El PECAT “Liderazgo y Creatividad con Enfoque de Calidad” celebra cinco años de extensión universitaria

En el marco de este aniversario, las secretarías Académica y de Extensión invitan a participar del conversatorio “Extensionismo y territorio: cinco años de trabajo del PECAT Liderazgo y Creatividad con Enfoque de Calidad”, con el objetivo de recuperar la historia del proyecto, compartir experiencias, reconocer las articulaciones construidas y reflexionar sobre los desafíos futuros de la extensión universitaria.

El encuentro se realizará el lunes 26 de octubre a las 17:30 en modalidad virtual, moderado por la directora del PECAT, Mg. Elizabeth Weinzettel, quien hará una breve reseña histórica de la propuesta y presentará sus perspectivas a futuro con la participación de autoridades y referentes de la FCG, así como de otras instituciones vinculadas con el recorrido del proyecto.

Con este encuentro, el PECAT celebra lo construido y reafirma el valor de una Universidad comprometida con su comunidad, que aprende del territorio y transforma la realidad a través del trabajo colectivo.

Inscripción

Interesados en participar deberán completar el siguiente FORMULARIO.