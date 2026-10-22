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El PECAT “Liderazgo y Creatividad con Enfoque de Calidad” celebra cinco años de extensión universitaria

El Proyecto de Extensión de Cátedra (PECAT) “Liderazgo y Creatividad con Enfoque de Calidad”, aprobado por Resolución N° 073/26 CD de la Facultad de Ciencias de la Gestión, celebra cinco años de trayectoria desde sus inicios en 2021.
Crespo22 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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En el marco de este aniversario, las secretarías Académica y de Extensión invitan a participar del conversatorio “Extensionismo y territorio: cinco años de trabajo del PECAT Liderazgo y Creatividad con Enfoque de Calidad”, con el objetivo de recuperar la historia del proyecto, compartir experiencias, reconocer las articulaciones construidas y reflexionar sobre los desafíos futuros de la extensión universitaria. 

El encuentro se realizará el lunes 26 de octubre a las 17:30 en modalidad virtual, moderado por la directora del PECAT, Mg. Elizabeth Weinzettel, quien hará una breve reseña histórica de la propuesta y presentará sus perspectivas a futuro con la participación de autoridades y referentes de la FCG, así como de otras instituciones vinculadas con el recorrido del proyecto. 

Con este encuentro, el PECAT celebra lo construido y reafirma el valor de una Universidad comprometida con su comunidad, que aprende del territorio y transforma la realidad a través del trabajo colectivo.

Inscripción

Interesados en participar deberán completar el siguiente FORMULARIO.

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