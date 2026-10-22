La comunidad San Juan Pablo II de Crespo celebrará su fiesta patronal

La comunidad San Juan Pablo II de Crespo se prepara para celebrar su fiesta patronal este domingo 25 de octubre. La actividad central será la celebración de la Santa Misa, prevista para las 18:00.

Cada 22 de octubre, la Iglesia Católica recuerda a San Juan Pablo II, en coincidencia con el aniversario del inicio de su pontificado, ocurrido en 1978.

Elegido Papa el 16 de octubre de aquel año, Karol Wojtyła celebró la misa de inicio de su ministerio pontificio el 22 de octubre, fecha en la que pronunció su célebre llamado a abrir las puertas a Cristo.

Su pontificado dejó una profunda huella en la Iglesia Católica y en millones de personas de todo el mundo, por su mensaje de fe, esperanza y defensa de la dignidad humana.

San Juan Pablo II fue canonizado el 27 de abril de 2014 por el papa Francisco, durante una celebración que también incluyó la canonización de San Juan XXIII.