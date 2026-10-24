Secuestran 270 kilos de carnes en allanamiento a frigorífico clandestino

En las primeras horas de este sábado, personal policial de Delitos Rurales y la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, llegaron hasta un establecimiento rural con orden de allanamiento. El presunto frigorífico clandestino está ubicado en Colonia El Ramblón, en el Departamento Paraná.

La Policía apuntó a Estación Plus Crespo que se constató la existencia real de instalaciones no habilitadas, donde se llevan adelante faenas con destino a comercios.

Se secuestraron diversos elementos utilizados para la faena de animales (bovinos y cerdos); además, vehículos utilizados para el transporte de los cortes cárnicos y la cámara de frío, para el almacenamiento de las carnes.

En forma simultánea, inspectores de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización labraron actas por infracción a la Ley Provincial de Carnes 7292/84, procediendo al decomiso de aproximadamente 250 kilos de cortes bovinos y 20 kilos de cerdo. Se indicó que eras carentes de todo tipo de control sanitario y provenían de faenas recientes, realizadas de manera clandestina. Previo informe médico veterinario, fueron desnaturalizados mediante combustión.

Asimismo, se labraron actas por presuntas irregularidades vinculadas al desarrollo de actividades pecuarias sin las habilitaciones correspondientes. Se verificó un excedente de hacienda de más de 200 cabezas, a lo declarado en el sistema de SENASA.

Mientras que desde la Secretaría de Medio Ambiente se detectó la inadecuada disposición y gestión de residuos, condiciones que evidenciarían un grave deterioro ambiental como consecuencia del manejo inadecuado de los residuos y de las prácticas desarrolladas en el lugar, con potencial impacto sobre el ambiente y la salud pública.