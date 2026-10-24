google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Secuestran 270 kilos de carnes en allanamiento a frigorífico clandestino

Operaban en una instalación no habilitada en Paraná Campaña, con bovinos y cerdos.
Policiales/Judiciales24 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

google

20261024_081408

En las primeras horas de este sábado, personal policial de Delitos Rurales y la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, llegaron hasta un establecimiento rural con orden de allanamiento. El presunto frigorífico clandestino está ubicado en Colonia El Ramblón, en el Departamento Paraná.

La Policía apuntó a Estación Plus Crespo que se constató la existencia real de instalaciones no habilitadas, donde se llevan adelante faenas con destino a comercios.

Se secuestraron diversos elementos utilizados para la faena de animales (bovinos y cerdos); además, vehículos utilizados para el transporte de los cortes cárnicos y la cámara de frío, para el almacenamiento de las carnes. 

En forma simultánea, inspectores de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización labraron actas por infracción a la Ley Provincial de Carnes 7292/84, procediendo al decomiso de aproximadamente 250 kilos de cortes bovinos y 20 kilos de cerdo. Se indicó que eras carentes de todo tipo de control sanitario y provenían de faenas recientes, realizadas de manera clandestina. Previo informe médico veterinario, fueron desnaturalizados mediante combustión.

Asimismo, se labraron actas por presuntas irregularidades vinculadas al desarrollo de actividades pecuarias sin las habilitaciones correspondientes. Se verificó un excedente de hacienda de más de 200 cabezas, a lo declarado en el sistema de SENASA.

Mientras que desde la Secretaría de Medio Ambiente se detectó la inadecuada disposición y gestión de residuos, condiciones que evidenciarían un grave deterioro ambiental como consecuencia del manejo inadecuado de los residuos y de las prácticas desarrolladas en el lugar, con potencial impacto sobre el ambiente y la salud pública.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Últimas noticias en Estación Plus
Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
Escuela Tecnica residencia

La cooperadora de la Escuela Técnica de Crespo avanza con obras en la residencia estudiantil y los talleres

Estación Plus Crespo
Crespo23 de octubre de 2026
La cooperadora de la Escuela Técnica N.º 35 «Gral. Don José de San Martín» trabaja en la remodelación de la residencia estudiantil, la ampliación del taller de carpintería y el acondicionamiento del salón de Educación Física. Ivana Brumatti, presidenta de la comisión, explicó que las obras en la residencia están próximas a concluir, aunque la vuelta de los estudiantes dependerá de las evaluaciones técnicas correspondientes.
Diseno-sin-titulo-71-960x540

CAPROLER celebró su Asamblea Anual 2026 y renovó autoridades

Estación Plus Crespo
Crespo23 de octubre de 2026
La Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (CAPROLER) conformó su nueva Comisión Directiva encabezada por Sergio Miguel Borré y reconoció la trayectoria de una profesional referente de la entidad, la Ing. Agr. Andrea Lisasso.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo