Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos para este sábado: los diez departamentos afectados

La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos continuará vigente durante este sábado 24 de octubre y afectará a diez departamentos de la provincia. Según el informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este viernes por la tarde, se prevén precipitaciones de variada intensidad, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

De acuerdo con la información difundida por Elonce, los departamentos comprendidos por la advertencia meteorológica son Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Federación, Feliciano, Federal, San Salvador y Concordia. En estas zonas, las condiciones de inestabilidad persistirán durante las primeras horas del sábado, cuando se espera la mayor intensidad de los fenómenos.

El organismo nacional advirtió que las tormentas podrían presentar características fuertes e incluso puntualmente severas. En ese sentido, indicó: “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm”.

Cuándo se esperan las tormentas más intensas

Según el pronóstico, el período de mayor intensidad se concentrará entre la madrugada y el mediodía del sábado, aunque las condiciones meteorológicas podrán variar entre las distintas localidades alcanzadas por la alerta.

Los acumulados previstos oscilan entre 25 y 50 milímetros, con posibilidad de que las precipitaciones se concentren en períodos breves. Esta situación podría generar acumulación de agua en calles, caminos y sectores con dificultades de drenaje, especialmente donde las lluvias se desarrollen con mayor intensidad.

Además de las precipitaciones, el informe destacó la posibilidad de ráfagas intensas, granizo y actividad eléctrica frecuente. La combinación de estos fenómenos podría ocasionar inconvenientes temporarios en la circulación y en las actividades al aire libre.