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Brindarán una charla-taller sobre "violencia contra el adulto mayor" y "depresión"

Será este miércoles, en la Biblioteca Popular Orientación. La conferencia estará a cargo del Director de la carrera de Psicología de la Universidad Adventista del Plata. Actividad libre y gratuita.
Crespo26 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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"Dos temas muy importantes, que lamentablemente, nos afectan como sociedad. Esta charla tiene como propósito poner sobre la mesa estas problemáticas y concientizar a la comunidad acerca de esta realidad, que podamos comprender lo que implica que suceda, aprender a detectarlo y saber qué hacer", apuntó Mirtha Carvallo, desde el programa nacional "Basta de Silencio", que organiza el encuentro. 

La disertación tendrá lugar el miércoles 28 de octubre, a las 19:00, en la Biblioteca Popular Orientación -Avda. Humberto Seri y Moreno-. Estará encabezada por el Dr. Rodrigo Arias, Director de la carrera de Psicología de la Universidad Adventista del Plata, con sede en Libertador San Martín.

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"Gentilmente ha cedido parte de su tiempo para esta presentación, que tendrá la modalidad de taller, bien dinámica para consultar y sacarse dudas de estos temas. Ellos desde la Facultad tienen este programa, que cada año apunta a una temática diferente. Si bien en este 2026 han trabajado sobre la violencia en el adulto mayor, le hemos pedido también abordar la depresión, que es un tema muy presente en estos días", explicó quien integra la organización.

Carvallo sostuvo que "están todos los vecinos de la ciudad invitados. Es libre y gratuita".

Mirtha referenció que "en temas de salud y problemáticas sociales, lo importante es la prevención, la concientización. Poder detectar a tiempo y buscar la ayuda necesaria. A veces parece que no queremos darnos cuenta, pero lamentablemente es una realidad que nos golpea. En cuanto a la depresión se estará apuntando a cómo acompañar mejor, comprender lo que la persona transita. Y del segundo tema, es necesario detectar señales que a veces nos dan los adultos mayores dentro de sus posibilidades, saber a qué prestarle atención y qué hacer cuando los síntomas aparecen".

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