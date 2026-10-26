Detuvieron a dos hombres por presunta estafa en la venta de maquinaria en Villaguay

Dos hombres de 43 y 46 años fueron detenidos en Villaguay en el marco de una investigación por una presunta estafa vinculada con operaciones comerciales de maquinaria. El procedimiento se realizó este sábado, luego de que el propietario de una empresa denunciara maniobras fraudulentas y alertara que los sospechosos regresarían al establecimiento para concretar una nueva operación.

La intervención policial se desarrolló en una empresa ubicada sobre el acceso norte de Villaguay, donde efectivos de distintas dependencias organizaron un operativo que permitió interceptar y aprehender a los dos hombres.

Por disposición del fiscal Sergio Salinky, ambos quedaron detenidos por el supuesto delito de estafa y fueron alojados en la Jefatura Departamental Villaguay. Durante el procedimiento se secuestraron una camioneta Ford Ranger y un teléfono celular.

Estafa en la venta de maquinaria en Villaguay (foto Policía de Entre Ríos)

La denuncia que permitió detener a los sospechosos

La investigación comenzó a partir de una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en operaciones de compraventa de maquinaria, que habrían perjudicado económicamente a una empresa de Villaguay.

El caso avanzó cuando el damnificado informó a la Policía que las personas señaladas en la denuncia tenían previsto regresar al comercio para realizar otra transacción.

Ante esa información, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, junto con efectivos de Comisaría Primera y del Grupo Especial, organizó un operativo de vigilancia en las inmediaciones del establecimiento.

La intervención permitió la aprehensión de los dos sospechosos, de 43 y 46 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Detenidos por la estafa en la venta de maquinaria en Villaguay (foto Policía de Entre Ríos)

Secuestraron una camioneta y elementos vinculados con la causa

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron un teléfono celular y una camioneta Ford Ranger en la que se trasladaban los hombres.

Según informó la Policía, la requisa del vehículo quedó pendiente de la correspondiente autorización judicial.

El fiscal Sergio Salinky, informado de los resultados del operativo, ordenó la detención de ambos involucrados mientras continúa la investigación.

También realizaron procedimientos en Colón y San José

Las tareas investigativas se extendieron fuera de Villaguay, con la colaboración de personal policial del departamento Colón.

Efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Colón y de la Comisaría San José participaron de las actuaciones y lograron recuperar otros elementos considerados de interés para la causa.

En esos procedimientos se concretó el secuestro de una desmalezadora y un acoplado, que estarían vinculados con las operaciones comerciales investigadas.

Desde la Jefatura Departamental Villaguay destacaron la coordinación entre las distintas dependencias policiales, que permitió realizar las detenciones y reunir elementos para avanzar en el esclarecimiento de la presunta estafa.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía, mientras se procura determinar las circunstancias de las maniobras denunciadas y la eventual responsabilidad de los detenidos.

Elonce