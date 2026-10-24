Volcó un camión cargado con bovinos en Ruta 131

Un accidente de tránsito en Ruta Nacional 131 movilizó a la policía hasta el Km. 10, en jurisdicción del departamento Diamante.

Efectivos de Comisaría Strobel constataron que se había producido un siniestro, con la participación única de un camión Mercedes Benz, modelo Axor con acoplado, el cual era conducido por un joven de 26 años de edad, con domicilio en Strobel.

Indicaron a Estación Plus Crespo

que el vehículo circulaba cargado con unos 32 animales bovinos. Debía transportar de un campo al establecimiento de enfrente a la ruta, cuando al transitar por camino de tierra perdió el control, produciéndose el vuelco sobre el lateral del mismo.

Perdió su carga, por lo que el personal procedió al control de los animales, en conjunto con sus propietarios; para luego con una maquina vial retirar el camión del lugar donde había quedado.