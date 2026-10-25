Policía irrumpió en pleno conflicto familiar: un detenido en General Ramírez

En horas de la madrugada de este domingo, una patrulla de General Ramírez que recorría la zona de calle Julio A. Roca, tomó conocimiento de un conflicto familiar y se dirigió con prontitud.

Una vez en el lugar, se constató que una mujer solicitaba ayuda, ya que su pareja se encontraba en estado agresivo dentro del domicilio; por lo que el personal procedió a la aprehensión del ciudadano, mayor de edad.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que por disposición del Ministerio Público Fiscal el detenido fue trasladado hacia Alcaidía Policial en Diamante, mientras se sustancian actuaciones por Violencia de Género.