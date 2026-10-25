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Policía irrumpió en pleno conflicto familiar: un detenido en General Ramírez

En horas de la madrugada, una mujer pidió auxilio a la fuerza pública y prontamente se concretó la aprehensión del agresor.
25 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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En horas de la madrugada de este domingo, una patrulla de General Ramírez que recorría la zona de calle Julio A. Roca, tomó conocimiento de un conflicto familiar y se dirigió con prontitud.

Una vez en el lugar, se constató que una mujer solicitaba ayuda, ya que su pareja se encontraba en estado agresivo dentro del domicilio; por lo que el personal procedió a la aprehensión del ciudadano, mayor de edad.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que por disposición del Ministerio Público Fiscal el detenido fue trasladado hacia Alcaidía Policial en Diamante, mientras se sustancian actuaciones por Violencia de Género. 

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