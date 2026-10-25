Promovía desorden público en una estación de servicios y terminó detenido

En la madrugada del domingo, personal de Comisaría de Valle María observó durante las recorridas de control, un vehículo con tres ocupantes, parado en la playa de estacionamiento de una Estación de Servicios ubicada sobre Ruta Provincial 11.

La situación era llamativa para quienes estaban en los alrededores, habida cuenta que uno de los ocupantes del automóvil -de 30 años de edad-, se encontraba promoviendo desorden en el lugar. Ante un evidente estado de ebriedad, alteraba la tranquilidad pública, apuntaron a Estación Plus Crespo.

Tras no obedecer las indicaciones de los agentes para que desistiera de su conducta, fue trasladado arrestado por contravención hacia la Alcaidía Policial de Diamante. Fue identificado como vecino de Aldea Salto.