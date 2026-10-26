Cómo se controlará el peso de los camiones en las rutas de Entre Ríos

Empezaron los preparativos, para la implementación en la provincia del nuevo "Régimen de control de peso y dimensiones para vehículos de carga". En declaraciones a Estación Plus Crespo, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, expresó: "Más que nada, tiende a unificar en la Policía de Entre Ríos el control y la gestión de la sanción, ante infracciones por exceso de carga. Anteriormente recaía en la Dirección Provincial de Vialidad exclusivamente. Nosotros consideramos que el gobierno es uno solo y que quien está en mejores condiciones de ejercer la facultad punitiva, de penar la violación a los reglamentos de pesos y medidas en el tránsito, es nuestra Policía, como organismo natural y que fundamentalmente está con sus controles en las rutas".

Capacidad de control

En cuanto a la aplicabilidad de lo normado, el funcionario apuntó: "Hay una realidad por reconocer, que es la insuficiencia que tiene la Provincia en los medios técnicos, para efectuar un control adecuado de carga -en cuanto a cantidad de dispositivos-. Estamos encarando un proceso ambicioso de reequipamiento de la Dirección de Vialidad, y ahí apuntamos también a adquirir equipos móviles de control. Es imposible pensar en una recuperación de las condiciones de transitabilidad de las rutas, sin tener paralelamente un sistema eficiente de control; porque sabemos que el exceso de cargas es uno de los factores principales de deterioro de las rutas. Se buscará adquirir los elementos más modernos posibles, para que sean reemplazados en los lugares de control existentes y que rápidamente se puedan efectivizar las multas y demás sanciones que conlleva la normativa. También hay que considerar que el camión no puede continuar circulando con exceso de carga -aún cuando sea sancionado-, por lo tanto, hay que tener lugares aptos para tal fin, para el depósito del excedente".

"Operativamente, la Dirección de Vialidad en conjunto con la Policía, van a disponer los lugares, algunos están señalizados y no se está haciendo, y otros serán puntos nuevos. No en lo inmediato, pero para el futuro, habrá controles dinámicos de carga, es decir, dispositivos que permitan, sin sacar a los vehículos de la cinta asfáltica, verificar el peso. Estos son dispositivos que se están usando ya en algunas rutas del país y que aspiramos a poder incorporarlo cuanto antes. De hecho, el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para la puesta en valor de rutas en la provincia, incluye un componente que es la incorporación de estos dispositivos de control de carga", anticipó Jacob.

La carga excedente

Sobre la mercadería que deba ser descargada, el funcionario aclaró que "la carga sigue siendo propiedad del transportista. Sin perjuicio, de que la puede utilizar siempre y cuando pague la multa que eventualmente se le aplique, por circular con carga en exceso".

El nuevo Régimen fija un plazo máximo de 2 días para descargar y regularizar el peso. Cuando ello se incumpla y genere traslado o depósito de la mercadería transportada, se cobrará el canon correspondiente.

Multas para cambiar malos hábitos: puntos críticos

Hernán Jacob explicó que "el sistema de control de carga en la provincia, está a cargo de una empresa que tiene la concesión desde gestiones anteriores. La importancia de que lo haga la Policía de Entre Ríos, es que tiene el vínculo con la empresa que realiza estos controles. Hay un valor de corte y es claro. Para determinar el exceso de carga, la cantidad de kilos por eje está normado, está estandarizado. Si se excede ese pesaje, por mínimo que sea el exceso, el vehículo está circulando en infracción. De modo que, seguramente cuando esto empiece a funcionar, va a ser motivo de crítica o de queja, pero en esta cuestión hay un bien superior a proteger, que es justamente la preservación de la trama vial, que bastante deteriorada todavía está en la provincia y que entre todos debemos cuidar".

El ministro apuntó que "las rutas más afectadas son las que generalmente van a los puertos o que constituyen los enlaces con las zonas productivas". En alusión a ello, ahondó en el pensamiento y señaló: "La ruta 131 de Crespo a Diamante, está teniendo un deterioro bastante importante y rápido; presumimos, que en algunos casos, se debe al exceso en las cargas, porque es muy evidente que se rompe más la vía o el carril que va desde Crespo hacia Diamante, y no el de Diamante hacia Crespo. Lo mismo pasa en rutas de la costa del Uruguay -por ejemplo-, la 39, que vincula Concepción del Uruguay con Rosario de Tala, y a partir de ahí se une con la Ruta 12. Son rutas de alto tránsito por zonas productivas, de frigoríficos, de plantas de acopio de cereales, con un carril donde a menudo se produce el mayor deterioro. También la Ruta 11, en el tramo que va desde Diamante hasta Victoria, es decir, en la trayectoria del cereal hacia el puerto de Rosario, y también tiene un grado de deterioro importante".

"Seguramente los primeros puntos de control van a estar ubicados en esas rutas, donde vemos el mayor problema", anunció Jacob y acotó: "De nuestra parte haremos el seguimiento, y también esto pasa por la conciencia del transportista, porque implica una responsabilidad individual. No todo lo puede ni lo debe hacer el Estado. Los ciudadanos estamos obligados a cumplir las normas. Este sistema que vamos a implementar, no tiene específicamente un fin recaudatorio. Tenemos que entenderlo como fuertes multas pensadas en lograr que el cumplimiento sea estricto, el mayor posible. Fundamentalmente, que nos obligue a tener responsabilidad ciudadana, porque la infraestructura vial es esencial para el desarrollo de la provincia, y debemos cuidarla. Es un patrimonio público", resaltó.