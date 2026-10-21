Grandes preparativos para la 35ª Fiesta de la Tradición en General Racedo

La "Fiesta de la Tradición" de General Racedo, es un evento que por su esencia, calidad y trayectoria, se impuso en el calendario cultural de la región. Nace del esfuerzo de una cooperadora escolar y su disfrute se extiende a la comunidad y poblaciones vecinas. Está todo programado para enaltecer la edición N° 35 con una gran celebración.

En diálogo con Estación Plus Crespo, la presidenta de la Cooperadora de la Escuela Almafuerte, Natalia Kern, confirmó: "Como comisión venimos trabajando a fondo, con mucha dedicación para este evento. Hemos hecho un montón de actividades por el mejoramiento de la escuela y nos queda mucho por hacer, de manera que ahora nos focalizamos en la Fiesta, que es una de las cosas anuales más importantes y no es un número bajo el que estaremos cumpliendo en este 2026, sino que viene de hace muchísimos años y siempre creciendo".

En cuanto a los atractivos previstos, explicó que habrá etapas: "Primeramente, los chicos bailan el Pericón Nacional, en la misma esquina de la Escuela, donde está la rotonda. Luego se hace un recorrido hasta la Iglesia, en el que ellos llevan una canasta con flores, y después sí, todos al salón del Grupo Motta, para disfrutar de la noche y los números artísticos propuestos. Sobre el escenario habrá danzas interpretadas por alumnos de primaria y de secundaria; brindarán su show Punto Digital - de Racedo-; el Grupo de danzas Yerá -de Crespo-; Ecos del Norte; Los Entrerrianos del Chamamé; Tolato Trío; y La Sin Nombre, como para después del folclore cerrar bailando cumbia".

"Ya tenemos inscriptos unos 45 emprendedores, que vienen desde distintas ciudades a participar, eso permitirá un paseo extra. Se va a cortar la circulación de una calle, para destinarla a esta exposición especial, donde apreciar y comprar. Quedan algunos cupos de stands disponibles, quienes deseen formar parte pueden comunicarse al 3434- 733521", apuntó la dirigente de cooperadora.

Haciendo extensiva la invitación, Kern resaltó: "Todo el evento es con entrada libre y gratuita. En el salón, vamos a tener una urna en un lugar fijo, como para que quien quiera y pueda colaborar, nos acompañe en ese sentido; pero no es obligación ni excluyente, sino una colaboración a voluntad. Nos interesa que asistan, que nos acompañen en esta Fiesta de la Tradición".

El público también podrá contribuir con la organización desde su propia consumición: "El servicio de cantina va a estar llevado adelante y destinado a la cooperadora. Los padres estarán ofreciendo tortas fritas, choripanes, bebidas; varias opciones y a buen precio".

La Fiesta de la Tradición es el principal generador de recursos para la cooperadora, sobre lo cual Kern explicó: "Todo lo recaudado siempre es para la escuela. Surgen arreglos y gastos que afrontar. Nosotros asumimos como comisión el año pasado y con ventas, con la propia edición anterior de la Fiesta y otras actividades, se logró pintar la institución. Nos llevó un costo de más de $13.000.000. Fue a pulmón, y así vamos afrontando las mejoras, las necesidades de la escuela. Cuenta con jardín de infantes, primaria, secundaria, y la nocturna también. No solamente asisten alumnos de Racedo, sino que vienen de Crespo, de Etchevehere, y es una población importante. Sólo en primaria hay alrededor de 125 chicos".