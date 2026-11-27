El gobierno dispuso la cesantía de un trabajador estatal que acumuló una importante cantidad de faltas en menos de dos años de trabajo. Mediante la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, se aprueba y da por finalizado el Sumario Administrativo para el agente D.E.S., personal dependiente de la planta permanente de la Dirección General de Despacho del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

La enumeración que da conocer la medida suma unas 275 inasistencias injustificadas, acumuladas entre el 11 de diciembre de 2023 y el 13 de febrero de 2025.

Según el decreto al que tuvo acceso AHORA, su conducta quedó incursa en la causal de cesantía dispuesta en el Articulo 71º, Incisos a) de la Ley Nº 9.755.

La resolución lleva la firma del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.