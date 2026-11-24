Este martes y miércoles, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) realizan un paro de actividades en rechazo al cierre de la negociación paritaria y al incremento salarial dispuesto por decreto por el Gobierno provincial.

La Comisión Directiva Central de AGMER confirmó la convocatoria el pasado viernes, luego de que la Secretaría de Trabajo notificara formalmente al sindicato que el Ejecutivo consideraba agotadas las posibilidades de alcanzar un acuerdo salarial.

Por su parte, AMET Regional XI también convocó a las dos jornadas de huelga y sumó reclamos vinculados con el funcionamiento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y el sistema previsional provincial.

Los motivos del paro docente en Entre Ríos

La última audiencia paritaria se había desarrollado el viernes 13 de noviembre en la Secretaría de Trabajo. En aquella oportunidad, los cuatro sindicatos docentes rechazaron la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo entrerriano.

Ante la falta de acuerdo, las organizaciones gremiales solicitaron la aplicación del artículo 16 de la Ley Provincial 9624, que regula las convenciones colectivas de trabajo. En ese marco, se estableció una nueva instancia de negociación para el viernes 20 de noviembre.

Sin embargo, el lunes 16, el Gobierno provincial anunció que otorgaría el incremento salarial mediante un decreto y comunicó públicamente el cierre de las negociaciones. Según AGMER, fue la quinta oportunidad en el año en que el Ejecutivo dispuso una suba salarial sin alcanzar un acuerdo con los representantes gremiales.

AGMER cuestionó el cierre de la paritaria

Desde el sindicato señalaron que existían diferencias entre el anuncio público del Gobierno y la documentación remitida por el Consejo General de Educación (CGE) a la Secretaría de Trabajo, en la que se había expresado que “la negociación salarial continúa”.

No obstante, apenas dos horas antes de la audiencia prevista para el viernes 20 de noviembre, AGMER recibió la notificación formal en la que el Ejecutivo consideró agotadas las posibilidades de alcanzar un entendimiento.

“Ante un nuevo vaciamiento del ámbito paritario por parte del Gobierno de la provincia, que por quinta vez en el año dispuso pagar por decreto la oferta salarial rechazada por el conjunto de la docencia, AGMER repudia la evidente mala fe del Gobierno”, expresó la organización sindical.

AMET también convocó al paro y sumó otros reclamos

El sindicato que nuclea a los docentes de enseñanza técnica ratificó su convocatoria a las dos jornadas de huelga y exigió “salarios dignos que jerarquicen y dignifiquen la profesión docente”.

Además de la recomposición salarial, AMET reclamó el pleno funcionamiento de OSER para garantizar el acceso de los trabajadores de la educación y sus familias a las prestaciones médicas correspondientes.

En materia previsional, la organización manifestó su rechazo al deterioro salarial y jubilatorio que, según advirtió, podría generar la nueva Ley de Jubilaciones.

Se descontarán los días

La vocal del Consejo General de Educación (CGE), Carla Duré, confirmó que se descontarán los días a los docentes que adhieran a la medida de fuerza y explicó que el descuento de las jornadas no trabajadas responde a un criterio que también aplican otras provincias, como Santa Fe y Buenos Aires. Asimismo, aseguró que el Gobierno provincial respeta el derecho de huelga.

Duré recordó que, luego del rechazo gremial a la propuesta salarial, el gobernador Rogelio Frigerio dispuso implementar el incremento desde noviembre. Los docentes percibirán una suba general del 4% y el piso salarial del cargo inicial pasará de $910.000 a $1.000.000.

Finalmente, la vocal del CGE cuestionó que la medida de fuerza se desarrollara inmediatamente después del feriado del lunes, lo que podría extender la interrupción de las clases para los estudiantes cuyos docentes adhieran.

Elonce