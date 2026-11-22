A las 01:59 de este domingo 22 de noviembre, el cuartel de Crespo recibía el urgente pedido de intervención, ante un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Ruta Nacional 131 y Acceso Pte. Illia.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que "de inmediato se hizo presente la primera dotación en el lugar, constatando la colisión entre un automóvil Volkswagen Golf y una motocicleta. Como consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta perdió la vida", lamentaron los voluntarios.

Posteriormente, se sumó una segunda dotación, trabajando en el lugar un total de 6 bomberos voluntarios.

"La intervención consistió en realizar tareas de prevención, señalización e iluminación de la escena, a fin de garantizar la seguridad en el sector y facilitar el trabajo de los demás equipos intervinientes, principalmente para las pericias", apuntaron desde el cuartel local.