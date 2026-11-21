Un accidente de tránsito movilizó a la policía de General Ramírez hasta Colón e Ituzaingó de esa localidad. En ocasión de brindar auxilio y tomar intervención, constataron que habían participado un Renault Clío, conducido por un joven de 18 años de edad y una moto Guerrero Trip 100 c.c., que se encontraba al mando de otro joven, de 22 años.

"De acuerdo a la información recabada en el lugar, el Renault transitaba por calle Colón de suroeste a noreste, mientras la moto lo hacía por calle Ituzaingó de noroeste a sureste", apuntaron desde la fuerza de seguridad a Estación Plus Crespo.

Llegó hasta el lugar el servicio del Hospital Nuestra Sra. de Luján. Asistieron al motociclista, para posteriormente trasladarlo al nosocomio, donde se estableció a través del médico de policía que sufrió lesiones, aunque no implican severa consideración.