La música y el canto volverán a reunir a distintas agrupaciones en Crespo. Este sábado 21 de noviembre se realizará el quinto Encuentro Coral y Musical, organizado por la Congregación Evangélica de Crespo, a través de su grupo de Canto y Música.

La actividad tendrá lugar en el templo de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, ubicado en avenida Independencia 1190, entre Ramírez y Rivadavia, a partir de las 20:30. La convocatoria será abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el pastor Bernardo Spretz brindó detalles de esta nueva edición, que tendrá como lema “Cantemos al Señor con alegría”.

Coros y grupos participantes

Spretz explicó que el encuentro contará con la participación de diferentes agrupaciones musicales, entre ellas el Coro Sueño del Alma, de Crespo; el coro de la Iglesia Evangélica Luterana de Urdinarrain; La Banda de Jesús; también estará el grupo de músicos del Culto Infantil de la congregación; Sonido Ierpino; el Coro de Cuerdas y el propio grupo de Canto y Música de la comunidad organizadora.

Si bien se realizaron invitaciones a otros coros de distintas localidades, algunos no podrán participar debido a compromisos asumidos previamente. No obstante, existe la posibilidad de que se sumen en futuras ediciones.

Un repertorio para todos los gustos

Uno de los aspectos destacados de la propuesta será la diversidad musical. El pastor aclaró que no se tratará exclusivamente de una presentación de música religiosa, sino que también habrá interpretaciones folclóricas y de música popular.

La realización del encuentro se enmarca, además, en la proximidad del Día Internacional de la Música, que se conmemora cada 22 de noviembre.

Respecto al espacio elegido, Spretz comentó a Estación Plus Crespo que, debido a que el salón de la congregación estará ocupado por otra actividad, las presentaciones se desarrollarán en el templo. Sin embargo, recordó que ya atravesaron una situación similar en ediciones anteriores y que el lugar resultó adecuado para recibir al público.

Finalmente, invitó a los vecinos a acercarse y compartir una propuesta que tendrá aproximadamente una hora de duración, con música, canto y participación de distintas agrupaciones.

La cita es este sábado 21 de noviembre, a las 20:30, en el templo de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, avenida Independencia 1190. La entrada es libre y gratuita.