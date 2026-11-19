La Liga de Fútbol de Paraná Campaña le puso punto final a la fase regular y dio a conocer los encuentros correspondientes a los octavos de final del torneo clausura organizado para las categorías formativas.

Resultados Sub 11

Zona 1

Sarmiento Rojo 2-0 Unión Verde

Cultural Celeste 2-3 Sarmiento Blanco

Libre: Dep. Tabossi

Zona 2

Viale FBC 1-6 Cultural Blanco

Seguí FBC 1-0 Cañadita

Unión Blanco 2-0 Arsenal

Zona 3

Atl. Hernandarias 0-7 Litoral

Unión Agrarios 3-0 Dep. Tuyango

Atl. María Grande 3-0 Independiente FBC

Zona 4

Juv. Sarmiento 1-2 Juv. Unida

Dep. Bovril 0-1 Atl. Hasenkamp

Unión FC 2-0 Sauce de Luna

Posiciones

Zona 1

Sarmiento Blanco 24

Dep. Tabossi 14

Cultural Celeste 8

Unión Verde 5

Sarmiento Rojo 5

Zona 2

Cultural Blanco 30

Arsenal 18

Unión Blanco 16

Cañadita 9

Viale FBC 8

Seguí FBC 5

Zona 3

Atl. María Grande 26

Litoral 24

Independiente FBC 15

Unión Agrarios 11

Atl. Hernandarias 4

Dep. Tuyango 3

Zona 4

Atl. Hasenkamp 27

Juv. Sarmiento 18

Juv. Unida 17

Dep. Bovril 13

Unión FC 12

Sauce de Luna 0

Resultados Sub 13

Zona 1

Sarmiento Rojo 0-0 Unión Verde

Cultural Celeste 1-5 Sarmiento Blanco

Libre: Dep. Tabossi

Zona 2

Viale FBC 0-1 Cultural Blanco

Seguí FBC 4-3 Cañadita

Unión Blanco 1-2 Arsenal

Zona 3

Atl. Hernandarias 0-5 Litoral

Unión Agrarios 1-5 Dep. Tuyango

Atl. María Grande 7-0 Independiente FBC

Zona 4

Juv. Sarmiento 2-3 Juv. Unida

Dep. Bovril 5-0 Atl. Hasenkamp

Unión FC 0-2 Sauce de Luna

Posiciones

Zona 1

Sarmiento Blanco 20

Dep. Tabossi 12

Unión Verde 12

Sarmiento Rojo 7

Cultural Celeste 6

Zona 2

Arsenal 28

Cultural Blanco 21

Viale FBC 17

Unión Blanco 14

Seguí FBC 4

Cañadita 1

Zona 3

Atl. María Grande 23

Litoral 20

Dep. Tuyango 19

Unión Agrarios 14

Independiente FBC 9

Atl. Hernandarias 0

Zona 4

Dep. Bovril 21

Atl. Hasenkamp 21

Juv. Unida 21

Sauce de Luna 11

Juv. Sarmiento 8

Unión FC 4

Resultados Sub 15

Zona 1

Sarmiento Rojo 0-1 Unión Verde

Cultural Celeste 1-1 Sarmiento Blanco

Libre: Dep. Tabossi

Zona 2

Viale FBC 3-0 Cultural Blanco

Seguí FBC 2-0 Cañadita

Unión Blanco 2-2 Arsenal

Zona 3

Atl. Hernandarias 1-3 Litoral

Unión Agrarios 0-2 Dep. Tuyango

Atl. María Grande 4-1 Independiente FBC

Zona 4

Juv. Sarmiento 2-1 Juv. Unida

Dep. Bovril 1-3 Atl. Hasenkamp

Unión FC 0-4 Sauce de Luna

Cronograma 8° de final - Lunes 23 de noviembre

Estadio “Mundialista 25 de Agosto” (Unión)

Sarmiento Blanco - Unión Blanco (Sub 13)

Dep. Tabossi - Unión Blanco (Sub 11)

Dep. Tabossi - Viale FBC (Sub 13)

Viale FBC - Unión Verde (Sub 15)

Estadio “Don César Bione” (Sarmiento)

Arsenal - Sarmiento Rojo (Sub 13)

Sarmiento Blanco - Cañadita (Sub 11)

Sarmiento Blanco - Cultural Blanco (Sub 15)

Unión Blanco - Sarmiento Rojo (Sub 15)

Estadio “Eduardo Stieben Wirth” (Cultural)

Cultural Blanco - Unión Verde (Sub 13)

Cultural Blanco - Unión Verde (Sub 11)

Arsenal - Cultural Celeste (Sub 11)

Cultural Celeste - Arsenal (Sub 15)

Estadio “Tomás Segovia” (Juv. Sarmiento)

Litoral - Juv. Unida (Sub 13)

Juv. Sarmiento - Juv. Unida (Sub 11)

Litoral - Independiente FBC (Sub 11)

Litoral - Juv. Sarmiento (Sub 15)

Estadio “Antonio Fortunato Ruiz Moreno” (Atl. Hasenkamp)

Cancha 1

Atl. Hasenkamp - Dep. Tuyango (Sub 13)

Atl. Hasenkamp - Unión Agrarios (Sub 11)

Dep. Tuyango - Atl. María Grande (Sub 15)

Atl. Hasenkamp - Unión Agrarios (Sub 15)

Cancha 2

Atl. María Grande - Sauce de Luna (Sub 13)

Atl. María Grande - Dep. Bovril (Sub 11)

Dep. Bovril - Unión Agrarios (Sub 13)

Sauce de Luna - Dep. Bovril (Sub 15)