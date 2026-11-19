Paraná Campaña: los más chicos empiezan los play off
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña le puso punto final a la fase regular y dio a conocer los encuentros correspondientes a los octavos de final del torneo clausura organizado para las categorías formativas.
Resultados Sub 11
Zona 1
Sarmiento Rojo 2-0 Unión Verde
Cultural Celeste 2-3 Sarmiento Blanco
Libre: Dep. Tabossi
Zona 2
Viale FBC 1-6 Cultural Blanco
Seguí FBC 1-0 Cañadita
Unión Blanco 2-0 Arsenal
Zona 3
Atl. Hernandarias 0-7 Litoral
Unión Agrarios 3-0 Dep. Tuyango
Atl. María Grande 3-0 Independiente FBC
Zona 4
Juv. Sarmiento 1-2 Juv. Unida
Dep. Bovril 0-1 Atl. Hasenkamp
Unión FC 2-0 Sauce de Luna
Posiciones
Zona 1
Sarmiento Blanco 24
Dep. Tabossi 14
Cultural Celeste 8
Unión Verde 5
Sarmiento Rojo 5
Zona 2
Cultural Blanco 30
Arsenal 18
Unión Blanco 16
Cañadita 9
Viale FBC 8
Seguí FBC 5
Zona 3
Atl. María Grande 26
Litoral 24
Independiente FBC 15
Unión Agrarios 11
Atl. Hernandarias 4
Dep. Tuyango 3
Zona 4
Atl. Hasenkamp 27
Juv. Sarmiento 18
Juv. Unida 17
Dep. Bovril 13
Unión FC 12
Sauce de Luna 0
Resultados Sub 13
Zona 1
Sarmiento Rojo 0-0 Unión Verde
Cultural Celeste 1-5 Sarmiento Blanco
Libre: Dep. Tabossi
Zona 2
Viale FBC 0-1 Cultural Blanco
Seguí FBC 4-3 Cañadita
Unión Blanco 1-2 Arsenal
Zona 3
Atl. Hernandarias 0-5 Litoral
Unión Agrarios 1-5 Dep. Tuyango
Atl. María Grande 7-0 Independiente FBC
Zona 4
Juv. Sarmiento 2-3 Juv. Unida
Dep. Bovril 5-0 Atl. Hasenkamp
Unión FC 0-2 Sauce de Luna
Posiciones
Zona 1
Sarmiento Blanco 20
Dep. Tabossi 12
Unión Verde 12
Sarmiento Rojo 7
Cultural Celeste 6
Zona 2
Arsenal 28
Cultural Blanco 21
Viale FBC 17
Unión Blanco 14
Seguí FBC 4
Cañadita 1
Zona 3
Atl. María Grande 23
Litoral 20
Dep. Tuyango 19
Unión Agrarios 14
Independiente FBC 9
Atl. Hernandarias 0
Zona 4
Dep. Bovril 21
Atl. Hasenkamp 21
Juv. Unida 21
Sauce de Luna 11
Juv. Sarmiento 8
Unión FC 4
Resultados Sub 15
Zona 1
Sarmiento Rojo 0-1 Unión Verde
Cultural Celeste 1-1 Sarmiento Blanco
Libre: Dep. Tabossi
Zona 2
Viale FBC 3-0 Cultural Blanco
Seguí FBC 2-0 Cañadita
Unión Blanco 2-2 Arsenal
Zona 3
Atl. Hernandarias 1-3 Litoral
Unión Agrarios 0-2 Dep. Tuyango
Atl. María Grande 4-1 Independiente FBC
Zona 4
Juv. Sarmiento 2-1 Juv. Unida
Dep. Bovril 1-3 Atl. Hasenkamp
Unión FC 0-4 Sauce de Luna
Cronograma 8° de final - Lunes 23 de noviembre
Estadio “Mundialista 25 de Agosto” (Unión)
Sarmiento Blanco - Unión Blanco (Sub 13)
Dep. Tabossi - Unión Blanco (Sub 11)
Dep. Tabossi - Viale FBC (Sub 13)
Viale FBC - Unión Verde (Sub 15)
Estadio “Don César Bione” (Sarmiento)
Arsenal - Sarmiento Rojo (Sub 13)
Sarmiento Blanco - Cañadita (Sub 11)
Sarmiento Blanco - Cultural Blanco (Sub 15)
Unión Blanco - Sarmiento Rojo (Sub 15)
Estadio “Eduardo Stieben Wirth” (Cultural)
Cultural Blanco - Unión Verde (Sub 13)
Cultural Blanco - Unión Verde (Sub 11)
Arsenal - Cultural Celeste (Sub 11)
Cultural Celeste - Arsenal (Sub 15)
Estadio “Tomás Segovia” (Juv. Sarmiento)
Litoral - Juv. Unida (Sub 13)
Juv. Sarmiento - Juv. Unida (Sub 11)
Litoral - Independiente FBC (Sub 11)
Litoral - Juv. Sarmiento (Sub 15)
Estadio “Antonio Fortunato Ruiz Moreno” (Atl. Hasenkamp)
Cancha 1
Atl. Hasenkamp - Dep. Tuyango (Sub 13)
Atl. Hasenkamp - Unión Agrarios (Sub 11)
Dep. Tuyango - Atl. María Grande (Sub 15)
Atl. Hasenkamp - Unión Agrarios (Sub 15)
Cancha 2
Atl. María Grande - Sauce de Luna (Sub 13)
Atl. María Grande - Dep. Bovril (Sub 11)
Dep. Bovril - Unión Agrarios (Sub 13)
Sauce de Luna - Dep. Bovril (Sub 15)