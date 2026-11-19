En la organización trabajan autoridades de la Municipalidad de Crespo, en forma conjunta con los periodistas deportivos locales, contando con la colaboración de dirigentes y entrenadores de las actividades que se desarrollan en las instituciones de nuestra ciudad.

En la oportunidad, serán distinguidos los deportistas crespenses destacados en las disciplinas deportivas que durante esta temporada participaron en las competencias de ligas, asociaciones, federaciones y confederaciones.