Boca goleó a Banfield en Mendoza y se metió en la final de la Copa Argentina

Boca Juniors cumplió con autoridad su objetivo: derrotó 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Platense, que había conseguido su lugar tras eliminar a Atlético Tucumán.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena resolvió con contundencia una semifinal que tuvo dos momentos bien diferenciados. El Taladro logró sostener el partido durante la primera etapa, pero perdió intensidad y alternativas con el correr de los minutos. Boca aprovechó esa circunstancia y terminó imponiendo su jerarquía para sellar el pase, consignó Cadena3.

La final se disputará el miércoles 2 de diciembre, aunque todavía resta confirmar el horario y la sede. Allí, el Xeneize y el Calamar definirán al campeón de la edición 2026 del certamen.

Cuánto dinero recibirá el campeón

Además del trofeo, los dos finalistas tendrán en juego un importante premio económico. Según lo establecido por el Comité Ejecutivo de la AFA en el boletín N° 6850, el ganador de la Copa Argentina recibirá otros 200 millones de pesos.

Boca y Platense ya acumularon $296.600.000 cada uno durante el recorrido en el torneo. Esa cifra contempla los premios correspondientes a las distintas instancias y los $106 millones que se aseguraron por alcanzar la final.

De esta manera, el campeón elevará sus ingresos a $496.600.000, una suma equivalente a unos 321.000 dólares, de acuerdo con la conversión consignada en la información publicada.

El premio deportivo: la Libertadores y la Recopa de Campeones

El título también tendrá consecuencias deportivas. El campeón obtendrá un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y clasificará a la Recopa de Campeones, competencia que disputará junto a Rosario Central y Estudiantes.

En el caso de Boca, el boleto a la Libertadores ya está asegurado por su posición en la Tabla Anual. Si gana la Copa Argentina, ese cupo se trasladará al siguiente equipo mejor ubicado en la clasificación anual.

Además, existe otro escenario: si el Xeneize también conquista la Copa Sudamericana, el subcampeón de la Copa Argentina obtendrá el pasaje a la Libertadores.