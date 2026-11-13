Se puso en marcha en Crespo la Comisión Provincial de Avicultura

El gobierno de Entre Ríos avanzó en la puesta en funcionamiento de la Comisión Provincial de Avicultura (Coproavi), un espacio de trabajo conjunto con el sector privado para fortalecer la producción, la industrialización y la sanidad animal.

La primera reunión fundacional se realizó en Crespo, con funcionarios provinciales y nacionales y representantes del sector productivo. La comisión contará con integrantes del Ministerio de Desarrollo Económico, del sector empresarial y de cámaras o uniones de productores y veterinarios.

Un espacio con normativa que no se usaba

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, explicó que la propuesta se apoya en normativas que ya existían pero que nunca se habían puesto en funcionamiento. Según indicó, el objetivo es que el gobierno, las entidades de productores, el Senasa y el INTA empiecen a trabajar en un plan estratégico.

Ricardo Unrein, presidente de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollo (Capip), valoró que la reunión fortalece el vínculo público-privado para actuar ante eventuales problemas sanitarios. Por su parte, el director del Centro Regional Entre Ríos del Senasa, Néstor Micheloud, dijo que la mesa será un órgano de consulta con los productores.

Un sector clave para la provincia

Miguel Schultheis, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura, sostuvo que la avicultura es el sector más importante de la economía entrerriana y el que más divisas aporta.

También participaron el director de Producción Animal, Martín Sieber, el director del Centro Regional Entre Ríos del INTA, Jorge Gvozdenovich, y representantes de cámaras avícolas, de la Unión Industrial de Entre Ríos y de la asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura.