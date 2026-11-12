La visita del Papa León XIV en Luján: emoción, cercanía y una experiencia que dejó huellas entre los fieles de Crespo que asistieron

La visita del Papa León XIV a Luján dejó experiencias difíciles de olvidar entre quienes participaron de la celebración central. La emoción de estar frente al Santo Padre, la multitudinaria convocatoria y el clima de paz y armonía fueron algunos de los aspectos que más destacaron los asistentes de Crespo consultados por Estación Plus Crespo.

Para una de las entrevistadas, la experiencia fue sencillamente inolvidable. «Una experiencia única, transmite mucha paz. Nunca había estado delante de un Papa y lo tenía a tres metros. Fue increíble», expresó, al describir la emoción que le produjo tenerlo tan cerca.

También valoró positivamente la organización general del encuentro. Consideró que, teniendo en cuenta la cantidad de fieles que llegaron desde distintos puntos del país, el desarrollo fue impecable y no se registraron situaciones fuera de lugar.

Un recuerdo que volvió a cobrar vida

Otra de las entrevistadas recordó que tuvo la oportunidad de desempeñarse como servidora durante la visita de Juan Pablo II a la Argentina. La llegada de León XIV le permitió revivir aquella experiencia, que permanece muy presente en su memoria.

«Eso es algo imposible de olvidar. Cuando nos enteramos de que llegaba este nuevo Papa a la Argentina, muchos revivimos aquella experiencia», comentó.

Si bien en aquella oportunidad no pudo estar tan cerca del altar, recordó especialmente el momento en que Juan Pablo II pasó con el papamóvil y pudieron saludarlo desde una distancia cercana.

Al referirse a la convocatoria en Luján, destacó que participaron personas con distintas creencias y motivaciones. A su entender, muchos llegaron movilizados por la fe, mientras que otros quizás buscaban un encuentro o un momento de paz y unidad.

Desde su mirada religiosa, interpretó esa búsqueda como una oportunidad de acercamiento a Jesús y recordó una expresión del papa Francisco: «La Iglesia es un lugar para todos».

La multitud y los desafíos de la organización

En cuanto a la organización, esta segunda entrevistada planteó una mirada con algunos reparos. Consideró que hubo aspectos que podrían haberse previsto mejor, especialmente en lo relacionado con la ubicación de los baños, la preparación de los servidores y determinados detalles logísticos.

No obstante, reconoció que la cantidad de personas pudo haber superado las previsiones iniciales. «Era un mar de gente. Creo que escapa a toda predicción cómo prepararse para semejante cantidad», señaló.

También destacó la actitud de los asistentes, que supieron adaptarse a las condiciones del encuentro y priorizar el significado espiritual de la celebración por encima de algunas incomodidades.

La esperanza de una nueva visita

La posibilidad de volver a recibir a un Papa en la Argentina también estuvo presente en las reflexiones. La entrevistada manifestó que, por la edad de muchas personas, quizás esta haya sido una oportunidad difícil de repetir, aunque expresó su deseo de que León XIV tenga un pontificado largo y fructífero.

Incluso consideró que la experiencia vivida y la recepción que tuvo en el país podrían dejar abierta la posibilidad de un nuevo viaje.

Entre la emoción de quienes pudieron verlo a pocos metros y el recuerdo de quienes ya habían vivido la visita de Juan Pablo II, las voces recogidas por Estación Plus Crespo reflejan distintas maneras de experimentar un acontecimiento que movilizó a millones de personas y dejó una profunda huella en sus protagonistas.