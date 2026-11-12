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Establecen mano única de circulación a un tramo de calle Santiago del Estero

Es para unificar el sentido vehicular con el resto de su extensión. Dónde y desde cuándo rige.
Crespo12 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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cartel nomenclador
-Imagen ilustrativa-

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad, que calle Santiago del Estero tenga mano única de circulación vehicular, desde Int. Esteban Pesante hacia calle Democracia -sentido Norte a Sur-, dando continuidad al sentido ya establecido para esa arteria.

El estacionamiento estará habilitado sobre el margen derecho de calle Santiago del Estero, conforme el sentido de circulación fijado.

La normativa -a la que tuvo acceso Estación Plus Crespo- dispone que el Ejecutivo tiene 60 días desde la aprobación de la ordenanza, para poner en vigencia la modificación. A tal fin, deberá colocar la señalización correspondiente y realizar las acciones de comunicación y difusión necesarias, para informar de los cambios a los vecinos y usuarios de la vía pública.

A instancias de la fundamentación, el concejal Sebastián Ramírez, hizo hincapié en que el cambio "permitirá mejorar el ordenamiento del tránsito, favorecer la seguridad vial y brindar mayor fluidez a la circulación vehicular". Resaltó también que tras una reunión con vecinos, se consensuó esta acción, dado que toda la zona presenta mano única y además, se acondicionará la amplitud del espacio.

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