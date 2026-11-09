La Escuela Técnica es la gran ganadora del 2° "Pollo al disco solidario"

Catorce equipos cocinaron en el 2° Concurso de "Pollo al Disco Solidario", representando a instituciones de Crespo. Un exigente jurado evaluó y puntuó cada detalle. La premiación distribuyó un total de 20 millones de pesos, los cuales en cada caso deberán ser utilizados para solventar el proyecto por el cual participaron.

Dieciocho millones de pesos se repartieron entre los tres mejores platos elaborados:

1º Premio: acreedor de 10 millones de pesos -EPNM y Superior N°35 Técnica ‘Gral. Don José de San Martín’. Proyecto: Mejoras edilicias y ampliación del Taller de Carpintería

2º Premio: acreedor de 6 millones de pesos -Parroquia San José Crespo. Proyecto: Mejoras en el Salón Parroquial.

3º Premio: acreedor de 2 millones de pesos -Congregación Evangélica de Crespo. Proyecto: Trabajos y mejoras del Salón de Usos Múltiples del Centro Juvenil Distrital.

En tanto, dos millones de pesos se entregaron entre las instituciones que más ‘me gusta’ obtuvieron en las redes sociales de la FNA Facebook e Instagram, excluyéndose los previamente ganadores:

1º Premio: acreedor de 1 millón de pesos -Parque Evangélico Los Paraísos. Proyecto: La piscina de los niños. (4.340 Me gusta)

2º Premio: acreedor de 600.000 pesos -Bomberos Voluntarios Crespo (Equipo Kuality de la Estudiantina 2026). Proyecto: Costear la nueva autobomba equipada con una escalera mecánica. (1.130 Me gusta)

3º Premio: acreedor de 400.000 pesos -Instituto Comercial Crespo D-33. Proyecto: Adquisición de tecnología y equipamiento institucional. (946 Me gusta)

Similar a la edición anterior, destacados cocineros de nuestra ciudad colaboraron en realizar la asesoría a cada equipo participante: Eugenia Gareis, Oriana Torres, Roxana Toledano, Maia Trembecki, Claudia Prediger, Marcela Patricia Oliverio, María de los Ángeles Torres, Alicia Pastelera y Julio Almada.