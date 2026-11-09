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Dos jóvenes volcaron en Ruta Nacional 168, acceso a Paraná

El automóvil quedó con las cuatro ruedas hacia arriba, siendo uno de los ocupantes derivado a una guardia médica. Los detalles.
Policiales/Judiciales09 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Alrededor de las 20:50 de este domingo, personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido sobre Ruta Nacional N° 168, a la altura del salón de fiestas Benaventos -acceso Norte de Paraná-.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Renault Mégane, en el que circulaban dos jóvenes de 24 años, protagonizó un vuelco. Se hizo saber a Estación Plus Crespo que según las manifestaciones del conductor, se reventó uno de los neumáticos traseros, provocando la pérdida de control del vehículo.

Como consecuencia, el acompañante sufrió escoriaciones y manifestó dolencias en una de sus piernas, por lo que fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. En tanto, el conductor fue asistido en el lugar, sin necesidad de traslado.

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