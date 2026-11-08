Detuvieron a una persona por amenazas de muerte contra el Papa León XIV

Una persona fue detenida por realizar amenazas de muerte contra el papa León XIV, en la víspera de la llegada del pontífice a la Argentina, prevista para este domingo 8 de noviembre.

La detención fue confirmada este sábado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que informó que el operativo se concretó en menos de 24 horas desde que obtuvo información sobre las intimidaciones.

Según el comunicado difundido por el organismo, la investigación fue impulsada por la Subsecretaría de Operaciones de la SIDE y la información fue aportada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina.

El procedimiento se realizó por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

Cómo fue la investigación por las amenazas contra el Papa

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Inteligencia, el arresto fue resultado de la coordinación entre las áreas de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia.

El organismo destacó la rapidez del procedimiento y precisó que la detención se produjo dentro de las 24 horas posteriores a la obtención de los primeros datos sobre la amenaza.

Sin embargo, no se difundió la identidad de la persona detenida, el contenido de las intimidaciones ni el canal por el que fueron realizadas. Tampoco se informó dónde se concretó el arresto ni cuál será la imputación formal.

La SIDE tampoco brindó detalles sobre las pruebas incorporadas al expediente o las tareas específicas que desarrolló cada una de las dependencias que participaron de la investigación.

El operativo de seguridad ante la llegada de León XIV

La detención se produjo en la antesala de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En ese contexto, la SIDE aseguró que trabaja de manera coordinada con las fuerzas federales para prevenir riesgos y garantizar el desarrollo de las actividades previstas durante la estadía del pontífice.

El organismo sostuvo que el procedimiento fue posible por “la coordinación efectiva entre las áreas de Inteligencia, las Fuerzas Federales y la Justicia”.

Además, reafirmó su compromiso con la anticipación de riesgos y la detección de amenazas para que la visita papal se desarrolle con normalidad y en un marco de seguridad.

El arresto se conoce horas antes del arribo de León XIV al país, en una visita que tendrá una agenda institucional, religiosa y pastoral en distintos puntos de la Argentina.