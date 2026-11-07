Turf brilló bajo una persistente lluvia en la FNA

La lluvia caía sobre Crespo y, frente al escenario, los paraguas se abrían uno tras otro. Cuando Turf empezó a tocar, debajo de cada uno había alguien cantando. Así se vivió el cierre de la primera noche de la ‘32ª Fiesta Nacional de la Avicultura’, el viernes 6 de noviembre.

La lluvia había empezado a caer con fuerza después de las diez de la noche. La organización decidió adelantar el show central, previsto para la medianoche, y a las 23:12, Joaquín Levinton abrió con una frase que el público de Turf conoce bien: “Sabemos lo que hacemos y encima nos sale bien”.

Entre pilotos y paraguas, la banda recorrió tres décadas de canciones. Sonaron “Loco un poco”, “Cuatro personalidades” y “Pasos al costado”. Y cuando llegó “Magia blanca”, el título de la canción pareció hecho para esa noche.

La FNA continúa a pleno este sábado, bajo la organización conjunta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo.