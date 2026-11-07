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Turf brilló bajo una persistente lluvia en la FNA

Los fans de la banda corearon cada tema, aún en pleno chaparrón, situación que fue reiteradamente agradecida por Joaquín Levinton.    
Crespo al día07 de noviembre de 2026

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La lluvia caía sobre Crespo y, frente al escenario, los paraguas se abrían uno tras otro. Cuando Turf empezó a tocar, debajo de cada uno había alguien cantando. Así se vivió el cierre de la primera noche de la ‘32ª Fiesta Nacional de la Avicultura’, el viernes 6 de noviembre.

La lluvia había empezado a caer con fuerza después de las diez de la noche. La organización decidió adelantar el show central, previsto para la medianoche, y a las 23:12, Joaquín Levinton abrió con una frase que el público de Turf conoce bien: “Sabemos lo que hacemos y encima nos sale bien”.

Entre pilotos y paraguas, la banda recorrió tres décadas de canciones. Sonaron “Loco un poco”, “Cuatro personalidades” y “Pasos al costado”. Y cuando llegó “Magia blanca”, el título de la canción pareció hecho para esa noche.

La FNA continúa a pleno este sábado, bajo la organización conjunta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo.

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